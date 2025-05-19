Viral Galeri Viral Liste Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Türkiye önümüzdeki hafta sıcaklık değişimlerinin etkisi altında olacak. Başlangıçta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken hafta ortasından itibaren önemli bir ısınma dalgası yaşanacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte 19 Mayıs bölge bölge hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 08:47
Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava tahmin haritasını paylaştı. Uzmanlar bugünden itibaren sıcaklıkların artacağını belirtirken, asıl sıcak hava dalgasının çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi görebilecek.

YURT GENELİNDE HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK
Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'nin önümüzdeki haftalık hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzman sıcak havanın etkisini artıracağını ve ülke genelinde yağışların azalacağını belirtti.

Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Bugün ve Salı Günü Bölgesel Sağanaklar Bekleniyor

Abdullah Macit'in son değerlendirmelerine göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, ayrıca Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bu kısa süreli yağışlar bölgesel olarak hava sıcaklıklarının dengelenmesine yardımcı olacak.

Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Çarşambadan İtibaren Yağışlar Büyük Oranda Sona Erecek

Macit, haftanın ortasından itibaren özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri dışında yağış beklentisinin azalacağını vurguladı. "Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklemiyoruz." ifadelerini kullanan uzman, genel olarak az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı günler yaşanacağını belirtti.

Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Meteoroloji uzmanı, hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Bugün ve yarın sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade eden Macit, "Çarşamba günü güney bölgelerde, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da; perşembeden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artacağını öngörüyoruz. Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar, önümüzdeki hafta boyunca devam edecek." dedi.

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