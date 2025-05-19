Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...

Bugün ve Salı Günü Bölgesel Sağanaklar Bekleniyor

Abdullah Macit'in son değerlendirmelerine göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, ayrıca Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bu kısa süreli yağışlar bölgesel olarak hava sıcaklıklarının dengelenmesine yardımcı olacak.