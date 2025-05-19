Yağmurlu günler bitiyor, kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji gün verdi: Termometreler 40 dereceyi bulacak! İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Türkiye önümüzdeki hafta sıcaklık değişimlerinin etkisi altında olacak. Başlangıçta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken hafta ortasından itibaren önemli bir ısınma dalgası yaşanacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte 19 Mayıs bölge bölge hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 08:47