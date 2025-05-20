Viral Galeri Viral Liste Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yazı aratmayan sıcaklıklar Türkiye'ye giriş yaptı! Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdu sararken, bazı illerde sağanak uyarısı da yapıldı. İstanbul'da ise nem oranının artması bekleniyor. İşte 20 Mayıs hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:37
Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Mayıs 2025 Salı gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde yaz sıcakları yüzünü gösterirken, Batı Karadeniz başta olmak üzere 7 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yurdun kuzey ve iç kesimleri de yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Mayıs ayının ortalarında dahi etkisini sürdüren serin ve yağışlı havalar, yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası, özellikle çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak. Uzmanlar, bazı bölgelerde sıcaklıkların bir anda 10 derece birden artabileceği uyarısında bulunuyor.

Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

HANGİ BÖLGELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteorolojik verilere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıdan iç kesimlerine kadar olan bölümlerinde de gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Vatandaşların ani sel, yıldırım ve rüzgar gibi meteorolojik risklere karşı tedbirli olması öneriliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

İSTANBUL'A BEKLENEN YAZ GELİYOR

İstanbullular için beklenen yaz kendini hissettirmeye başlıyor. Megakentte hava açık ve parçalı bulutlu geçecek. Yükselen nem oranı ile sıcaklık olduğundan çok daha yüksek hissettirecek.

Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

SICAKLIKLAR BÖLGE BÖLGE DEĞİŞİYOR

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklar dikkat çekiyor. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 2-4 derece düşecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de 3-5 derece arasında bir artış tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

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