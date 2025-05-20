Hava bir anda değişiyor, İstanbul’a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu

HANGİ BÖLGELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteorolojik verilere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıdan iç kesimlerine kadar olan bölümlerinde de gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Vatandaşların ani sel, yıldırım ve rüzgar gibi meteorolojik risklere karşı tedbirli olması öneriliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.