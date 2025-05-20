Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yazı aratmayan sıcaklıklar Türkiye'ye giriş yaptı! Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdu sararken, bazı illerde sağanak uyarısı da yapıldı. İstanbul'da ise nem oranının artması bekleniyor. İşte 20 Mayıs hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:37