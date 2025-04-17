Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Çevrim içi olmak ve sürekli bağlantıda kalmak, hayatın akışına ayak uydurmanın temel şartlarından biri haline geldi. Mobil veri tüketimini sınırlamak isteyen birçok kişi, ziyaret ettiği yerlerde Wi-Fi ağlarını tercih ediyor. Fakat ücretsiz Wi-Fi ağına bağlanmadan önce iki kez düşünün! Her bağlantı fırsatı göründüğü kadar masum olmayabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi