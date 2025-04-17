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Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Çevrim içi olmak ve sürekli bağlantıda kalmak, hayatın akışına ayak uydurmanın temel şartlarından biri haline geldi. Mobil veri tüketimini sınırlamak isteyen birçok kişi, ziyaret ettiği yerlerde Wi-Fi ağlarını tercih ediyor. Fakat ücretsiz Wi-Fi ağına bağlanmadan önce iki kez düşünün! Her bağlantı fırsatı göründüğü kadar masum olmayabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:00
Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Günümüzde internet erişimi hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Gidilen mekanlarda, ücretsiz Wi-Fi bağlantıları, mobil veri kullanımını azaltmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Peki bu ağlara bağlanırken kişisel bilgilerinizi paylaşmanız halinde büyük bir siber tehdit ile karşı karşıya kalabileceğinizi biliyor musunuz?

Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Wi-Fi Ağlarında Gizlenen Phishing Tehlikesi


Ücretsiz Wi-Fi ağlarına bağlanırken açılan formlarda adınız, soyadınız, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgilerin istenmesi artık sıradan bir durum gibi görünse de, bazı durumlarda ciddi bir güvenlik riskine yol açabiliyor.

Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Wi-Fi Phishing (oltalama) olarak adlandırılan bu yöntem, kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmek için tasarlanmış sahte ağlar aracılığıyla işliyor. Halka açık alanlarda sunulan ücretsiz internet hizmetlerinde, kötü niyetli kişiler sahte Wi-Fi ağları oluşturarak kişilerin bilgilerini toplamaya çalışabiliyor.

Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Kişisel Bilgilerinize Dikkat!


Gittiğiniz mekanlarda ya da alışveriş merkezlerinde bazı internet sağlayıcıları, kullanıcının kimliğini doğrulamak için belirli bilgileri talep ediyor. Böylelikle alışveriş merkezlerinde/mekanda ziyaretçi sayıları tespit edilebiliyor.

Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!

Sahte ağlar ise bu masum görünümün arkasına saklanarak sizden hassas veriler toplayabilir. Bağlantı sağlandıktan sonra bilgileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu bilgiler ise şifre kırma girişimlerinde, kimlik hırsızlıklarında veya dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilir.

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