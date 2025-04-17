Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!

Çay, Türkiye'de sadece bir içecek değil, sosyal hayatın, geleneklerin ve günlük sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası. Son dönemlerde gıdalarda artan sahtecilik çayda da görülüyor. Piyasada satılan bazı çayların gerçek olmadığı, boya içerdiği ortaya çıkıyor. Normalin çok altında fiyatlarla satılan ürünler, sağlığı da tehdit ediyor. Peki sahte çay nasıl anlaşılır?