Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
Türkiye'nin kültürel simgesi haline gelen çay, son yıllarda sahte ürün tehdidi altında. Düşük fiyatlarla piyasaya sürülen sahte çaylar, hem damak tadını bozuyor hem de sağlığı tehdit ediyor. Peki sahte çay nasıl anlaşılır? Evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir testle, çayınızın sahte olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:31