Viral Galeri Viral Liste VGM burs başvuru ekranı açıldı mı? Ortaöğretim, üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları gündemdeki yerini aldı. Üniversite ve ortaöğrenim öğrencileri, maddi destek fırsatlarından yararlanmak için VGM burs başvuru ekranını merakla takip ediyor. Başvuru şartlarını karşılayan üniversite öğrencilerine 8 ay süresince eğitim desteği sağlanacak. Peki 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 08:42
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, milyonlarca öğrenci tarafından merakla takip ediliyor. MEB takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrenciler, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Geçen yıl ortaöğrenim bursu 1 Ekim'de, üniversite burs başvuruları ise 21 Ekim'de başlamıştı. Ancak 2025-2026 dönemi için VGM henüz resmi bir takvim açıklamadı. Başvuruların Ekim ayının başında başlaması bekleniyor.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılacak?

VGM burs başvuruları yalnızca kurumun resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları için başvuru tarihleri her yıl Genel Müdürlük tarafından belirleniyor ve başvuru öncesinde site üzerinden duyuruluyor.

Başvurular bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla yapılabiliyor. Ancak tablet ve telefonlarda işletim sistemi kaynaklı sorunlar yaşanabileceği için başvurunun masaüstü bilgisayar veya laptop üzerinden yapılması öneriliyor. Başvuru sonuçları da aynı site üzerinden açıklanacak.

VGM Burs Miktarları 2025 Yılında Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla burs miktarları şu şekilde belirlendi:

📍Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.250 TL

📍Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

📍Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi bursu: Aylık 3.000 TL

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde değerlendiriliyor. Ortaöğrenim bursları için 8 ay süresince eğitim desteği sağlanıyor. Başvuru alma, inceleme, burs bağlama ve takip işlemleri bu yönetmelikler doğrultusunda yürütülüyor.

