VGM burs başvuru ekranı açıldı mı? Ortaöğretim, üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları gündemdeki yerini aldı. Üniversite ve ortaöğrenim öğrencileri, maddi destek fırsatlarından yararlanmak için VGM burs başvuru ekranını merakla takip ediyor. Başvuru şartlarını karşılayan üniversite öğrencilerine 8 ay süresince eğitim desteği sağlanacak. Peki 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs başvuru şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 08:42