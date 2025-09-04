VGM burs başvuru ekranı açıldı mı? Ortaöğretim, üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Burs Başvurusu Nasıl Yapılacak?

VGM burs başvuruları yalnızca kurumun resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları için başvuru tarihleri her yıl Genel Müdürlük tarafından belirleniyor ve başvuru öncesinde site üzerinden duyuruluyor.

Başvurular bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla yapılabiliyor. Ancak tablet ve telefonlarda işletim sistemi kaynaklı sorunlar yaşanabileceği için başvurunun masaüstü bilgisayar veya laptop üzerinden yapılması öneriliyor. Başvuru sonuçları da aynı site üzerinden açıklanacak.