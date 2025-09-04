Viral Galeri Viral Liste Ballon d'Or 2025 ne zaman, hangi tarihte tören yapılacak? Ballon d'Or aday isim listesi

Futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or için geri sayım başladı. Yıl boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan dünyaca ünlü yıldızlar, 69. Ballon d'Or 2025 adayları arasında yerlerini aldı. Peki, ödül töreni ne zaman gerçekleştirilecek ve bu yıl hangi isimler kupayı kazanma şansına sahip? İşte Ballon d'Or 2025 ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 04.09.2025 08:06
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı. Yıl boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdikleri performansla öne çıkan yıldız futbolcular, "Yılın En İyisi" unvanı için yarışacak. Gözler şimdi bu sene kimin Altın Top'un sahibi olacağına çevrildi.

Ödül Töreni Tarihi Belli Oldu

Ballon d'Or'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni bu yıl 22 Eylül'de Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek.

Gecede sadece Ballon d'Or değil, yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy ve en iyi genç oyuncuya sunulan Kopa Trophy de sahiplerini bulacak.

Ballon d'Or 2025 Adayları Kimler?

⚽Jude Bellingham
⚽Ousmane Dembélé
⚽Gianluigi Donnarumma
⚽Désiré Doué
⚽Denzel Dumfries
⚽Serhou Guirassy
⚽Viktor Gyökeres
⚽Erling Haaland
⚽Achraf Hakimi
⚽Harry Kane
⚽Khvicha Kvaratskhelia

⚽Robert Lewandowski
⚽Alexis Mac Allister
⚽Lautaro Martinez
⚽Kylian Mbappé
⚽Scott McTominay
⚽Nuno Mendes
⚽Joao Neves
⚽Michael Olise
⚽Cole Palmer
⚽Pedri
⚽Raphinha
⚽Declan Rice
⚽Fabian Ruiz
⚽Mohamed Salah
⚽Virgil van Dijk
⚽Vinicius Jr.
⚽Vitinha
⚽Florian Wirtz
⚽Lamine Yamal

