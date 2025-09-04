Ballon d’Or 2025 ne zaman, hangi tarihte tören yapılacak? Ballon d’Or aday isim listesi

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı. Yıl boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdikleri performansla öne çıkan yıldız futbolcular, "Yılın En İyisi" unvanı için yarışacak. Gözler şimdi bu sene kimin Altın Top'un sahibi olacağına çevrildi.