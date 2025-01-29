Verimliliğinizi artıracak 7 beyin hilesi: Daha akıllı ve hızlı çalışmanın sırrı

10 Dakikalık Odaklanma Meydan Okumasını Deneyin

Bir işe başlamak genellikle en zor adımdır. Beyninize "sadece 10 dakika odaklanacağım" diyerek bir zamanlayıcı ayarlayın ve kendinizi tamamen işe verin. Çoğu zaman, bu kısa sürede işe dalarak farkında olmadan daha uzun süre çalıştığınızı fark edersiniz. Bu teknik, beyni harekete geçirmeye yardımcı olur ve başlangıçta yaşanan isteksizliği ortadan kaldırır.