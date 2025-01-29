AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adayları için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) hakkında detayları paylaştı. KPSS'nin yerini alacak olan AGS'ye ilişkin başvuru süreci merakla beklenirken, sınavın konu dağılımı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, belirlenen eğitim sürecinin ardından atanacak. Peki AGS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:50