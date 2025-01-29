AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

AGS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 13 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru süreci ise 8 Mayıs 2025'te başlayacak ve 20 Mayıs 2025'te sona erecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 28 Mayıs 2025 tarihi belirlendi. Sınav sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklanacak.