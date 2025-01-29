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AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adayları için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) hakkında detayları paylaştı. KPSS'nin yerini alacak olan AGS'ye ilişkin başvuru süreci merakla beklenirken, sınavın konu dağılımı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, belirlenen eğitim sürecinin ardından atanacak. Peki AGS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:50
AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

Öğretmen adaylarının merakla beklediği Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili detaylar netleşti. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yerine getirilen AGS'nin tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilerek eğitim alacak ve ardından atanacak.

AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

AGS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 13 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru süreci ise 8 Mayıs 2025'te başlayacak ve 20 Mayıs 2025'te sona erecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 28 Mayıs 2025 tarihi belirlendi. Sınav sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklanacak.

AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

AGS Kaç Soru Olacak?

AGS'ye katılacak öğretmen adayları, 80 sorudan oluşan bir sınava tabi tutulacak. Ayrıca, alan bilgisine yönelik gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu da 50 sorudan oluşacak.

AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...

AGS ve ÖABT Konu Dağılımı Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konu dağılımlarını duyurdu. Adaylar, sınava hazırlanırken belirlenen konu başlıklarını dikkate alarak çalışmalarını yönlendirebilecek.

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