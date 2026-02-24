Uzman uyardı: Sahuru atlamayın, çay ve kahveyi fazla tüketenler dikkat!

"Sahurda ve iftarda vatandaşlarımızdan en önemli talebimiz, isteğimiz kendi sağlıklarını koruma açısından bol su tüketmeleri. Sahurla iftar arasında yaklaşık 12-13 saate yakın bir süre var. Bu sürede de özellikle vücudun susuz kalmaması çok önemli."

SAHURU ATLAMAYIN Sahur öğününün atlanması, gün içinde halsizlik ve su kaybı riskini artırıyor. Doç. Dr. Demirkol, hafif bir sahur yapılması gerektiğini vurgulayarak, "En azından sahura kalkıp bir bardak su bile içilse, bir hurma yenilse, bu vücudun oruç düzeni açısından yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAY VE KAHVEYİ AZ TÜKETİN Öte yandan toplumda yaygın olan yoğun çay tüketimine de dikkat çekildi. Demirkol, özellikle sahurda çay ve kahvenin sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Genel itibarıyla millet olarak alışkanlığımız fazla çay tüketiyoruz. Ama sahurda ve iftarda, özellikle sahurda fazla çay ve kahve tüketiminden kaçınmak lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda idrar söktürücü özellikleri olduğu için de gün içerisinde fazlaca su kaybına sebep oluyorlar. Bu açıdan vatandaşlarımızın çayı ve kahveyi biraz daha az tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

DENGELİ BİR RAMAZAN İÇİN TEMEL ÖNERİLER Sahuru atlamamak

İftarda aşırı ve hızlı yemekten kaçınmak

Lifli ve sebze ağırlıklı beslenmek

Su tüketimini artırmak

Kafeinli içecekleri sınırlamak

Ramazan boyunca sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak, hem ibadetin daha rahat yerine getirilmesi hem de genel sağlık dengesinin korunması açısından önem arz ediyor.