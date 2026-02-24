Uzman uyardı: Sahuru atlamayın, çay ve kahveyi fazla tüketenler dikkat!

CANLI YAYIN
Ramazan ayında değişen öğün düzenine uyum sağlamak için sahur ve iftarda dengeli beslenmek, yeterli su tüketmek ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü, özellikle yeşillik, lifli gıdalar ve su tüketiminin önemine dikkat çekerek çay ve kahveyi fazla tüketenleri uyardı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte günlük beslenme düzeni sahur ve iftara göre yeniden şekilleniyor. Gün içinde uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücudun dengede kalabilmesi için doğru besin tercihleri oldukça önemli.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Ramazan ayının beslenme açısından farklı bir döneme işaret ettiğini belirtti. İftar ve sahur öğünlerde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

SAHURDA DENGELİ VE SAĞLIKLI NASIL BESLENİLİR?

Doç. Dr. Demirkol, hem sahurda hem de iftarda sebze ve lif oranı yüksek besinlerin sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini belirtti. Özellikle yeşillik tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALI?
Lifli besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken, uzun süre tokluk hissi oluşturarak gün içinde enerji dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

YETERLİ SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan'da en sık karşılaşılan sorunların başında susuzluk geliyor. Uzman, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Demirkol konu ile ilgili şu uyarıda bulundu:

"Sahurda ve iftarda vatandaşlarımızdan en önemli talebimiz, isteğimiz kendi sağlıklarını koruma açısından bol su tüketmeleri. Sahurla iftar arasında yaklaşık 12-13 saate yakın bir süre var. Bu sürede de özellikle vücudun susuz kalmaması çok önemli."

SAHURU ATLAMAYIN

Sahur öğününün atlanması, gün içinde halsizlik ve su kaybı riskini artırıyor. Doç. Dr. Demirkol, hafif bir sahur yapılması gerektiğini vurgulayarak, "En azından sahura kalkıp bir bardak su bile içilse, bir hurma yenilse, bu vücudun oruç düzeni açısından yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAY VE KAHVEYİ AZ TÜKETİN

Öte yandan toplumda yaygın olan yoğun çay tüketimine de dikkat çekildi. Demirkol, özellikle sahurda çay ve kahvenin sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Genel itibarıyla millet olarak alışkanlığımız fazla çay tüketiyoruz. Ama sahurda ve iftarda, özellikle sahurda fazla çay ve kahve tüketiminden kaçınmak lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda idrar söktürücü özellikleri olduğu için de gün içerisinde fazlaca su kaybına sebep oluyorlar. Bu açıdan vatandaşlarımızın çayı ve kahveyi biraz daha az tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

DENGELİ BİR RAMAZAN İÇİN TEMEL ÖNERİLER

  • Sahuru atlamamak
  • İftarda aşırı ve hızlı yemekten kaçınmak
  • Lifli ve sebze ağırlıklı beslenmek
  • Su tüketimini artırmak
  • Kafeinli içecekleri sınırlamak
Ramazan boyunca sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak, hem ibadetin daha rahat yerine getirilmesi hem de genel sağlık dengesinin korunması açısından önem arz ediyor.

