Uzman uyardı: Sahuru atlamayın, çay ve kahveyi fazla tüketenler dikkat!
Ramazan ayında değişen öğün düzenine uyum sağlamak için sahur ve iftarda dengeli beslenmek, yeterli su tüketmek ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü, özellikle yeşillik, lifli gıdalar ve su tüketiminin önemine dikkat çekerek çay ve kahveyi fazla tüketenleri uyardı.
11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte günlük beslenme düzeni sahur ve iftara göre yeniden şekilleniyor. Gün içinde uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücudun dengede kalabilmesi için doğru besin tercihleri oldukça önemli.
Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Ramazan ayının beslenme açısından farklı bir döneme işaret ettiğini belirtti. İftar ve sahur öğünlerde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
SAHURDA DENGELİ VE SAĞLIKLI NASIL BESLENİLİR?
Doç. Dr. Demirkol, hem sahurda hem de iftarda sebze ve lif oranı yüksek besinlerin sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini belirtti. Özellikle yeşillik tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.
Lifli besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken, uzun süre tokluk hissi oluşturarak gün içinde enerji dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.
YETERLİ SU TÜKETİMİNE DİKKAT
Ramazan'da en sık karşılaşılan sorunların başında susuzluk geliyor. Uzman, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Demirkol konu ile ilgili şu uyarıda bulundu: