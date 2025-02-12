Uyku eksikliğinin bedeli ağır! Her gece 8 saat uyumak vücudu nasıl etkiler?
Geceleri yeterince uyumak sadece dinlenmek değil, aynı zamanda genel sağlığımız için de oldukça önemlidir. Uyku eksikliği, kişilerin yaşam kalitesini düşürür, ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz etkiler. Geceleri geç yatan kişilerde ise dikkat ve odaklanma sorunu sıklıkla görülür. Peki 8 saatlik kesintisiz uyku sağlığınızı nasıl değiştirir? İşte yeterli uykunun sağlığa inanılmaz faydaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:19