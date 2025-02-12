Uyku eksikliğinin bedeli ağır! Her gece 8 saat uyumak vücudu nasıl etkiler?

Günümüzün yoğun temposunda pek çok insan, işleri yetiştirebilmek adına uykusundan feragat ediyor. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar kaliteli ve yeterli uykunun sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Yetersiz uyku sadece enerji seviyenizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kilo alımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun önünü açabilir. Peki her gece 8 saat uyumanın hayatınıza katacağı faydalar neler? İşte yeterli ve düzenli uykunun sağlığa ve sosyal yaşama sağladığı faydalar…