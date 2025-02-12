Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi olarak kutlanır. Bu kutsal gece, ilahi rahmetin en fazla tecelli ettiği zamanlardan biridir. Duaların kabul olduğu bu özel gecede, günahların bağışlanması için bolca tevbe ve istiğfar edilir, Kuran-ı Kerim okunur ve nafile namazları kılınır. Ayrıca bu gecede sadaka vermek, zorda kalana yardım etmek kişiyi birçok tehlike ve belalardan korur, muhafaza eder. Peki Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte Berat gecesi tesbihatı ve sayıları...