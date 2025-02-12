Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri
İslam alemi için büyük öneme sahip Berat Kandili, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Affın, mağfiretin, bereketin, dilek ve dua kapılarının ardına kadar açıldığı bu kutsal gecede, çekilecek tesbihler ve zikirler gündemde yerini aldı. Berat Kandili'ni en güzel şekilde geçirmek isteyen müslümanlar, bu gecede yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki bu mübarek gecede yapılacak ibadetler ve okunacak zikirler nelerdir? İşte Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:20