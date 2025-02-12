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Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

İslam alemi için büyük öneme sahip Berat Kandili, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Affın, mağfiretin, bereketin, dilek ve dua kapılarının ardına kadar açıldığı bu kutsal gecede, çekilecek tesbihler ve zikirler gündemde yerini aldı. Berat Kandili'ni en güzel şekilde geçirmek isteyen müslümanlar, bu gecede yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki bu mübarek gecede yapılacak ibadetler ve okunacak zikirler nelerdir? İşte Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:20
Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi olarak kutlanır. Bu kutsal gece, ilahi rahmetin en fazla tecelli ettiği zamanlardan biridir. Duaların kabul olduğu bu özel gecede, günahların bağışlanması için bolca tevbe ve istiğfar edilir, Kuran-ı Kerim okunur ve nafile namazları kılınır. Ayrıca bu gecede sadaka vermek, zorda kalana yardım etmek kişiyi birçok tehlike ve belalardan korur, muhafaza eder. Peki Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte Berat gecesi tesbihatı ve sayıları...

Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

Berat Kandili Çekilecek Tesbihler ve Zikirler

Allah Teala, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi emretmiştir. Salavat getirmenin önemi hadis-i şeriflerde yer almakta, salavat getirenin bütün sıkıntılardan arınacağı belirtilmektedir. El-Ahzab, 56. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!"

Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

Bu mübarek gecede çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunulmalıdır. Furkan suresi, 58. Ayet-i kerimede "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!..." buyurulmaktadır.

Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri

İhlas Suresi (1000 kere)

"Estağfirullah el-Azim ve etûbü ileyh" (1000 kere)

"Lâ ilâhe illallah" (1000 kere)

"Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim" (1000 kere)

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" (1000 kere)

"Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim" (100 kere)

"Bismillahirrahmanirrahim" (100 kere)

"Ya Latif1 (129 kere)

"Habinallahü Vegniğmel Vekil" (100 kere)

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