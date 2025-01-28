UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

UTTS Kaydı Zorunlu Mu?

UTTS'ye kayıt, sistem kapsamındaki tüm taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri için zorunlu. Daha önce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılması gereken kayıt işlemleri, yoğunluk nedeniyle uzatılarak 31 Ocak 2025'e kadar yapılabilir hale geldi. Sisteme kaydolmak, taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına gerekli donanımların takılması için son tarih olarak belirlenen 31 Ocak'a kadar tamamlanmalı.