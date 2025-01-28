UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?
Ocak ayının sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde, sürücüler ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Daha önce UTTS kaydının 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan yeni tebliğle, sisteme kayıt için son tarihin uzatıldığı ve son kaydın yapılabileceği yeni tarih duyuruldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:55