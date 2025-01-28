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UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

Ocak ayının sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde, sürücüler ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Daha önce UTTS kaydının 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan yeni tebliğle, sisteme kayıt için son tarihin uzatıldığı ve son kaydın yapılabileceği yeni tarih duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:55
UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydının 31 Aralık 2024'te sona ereceği daha önce açıklanmıştı, ancak yoğunluk nedeniyle bu tarih uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni tebliği yayımladı. Tebliğe göre, sisteme kayıt süresi 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. İşte UTTS kaydının detayları ve nasıl yapılacağına dair bilmeniz gerekenler...

UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

UTTS Kaydı Zorunlu Mu?

UTTS'ye kayıt, sistem kapsamındaki tüm taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri için zorunlu. Daha önce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılması gereken kayıt işlemleri, yoğunluk nedeniyle uzatılarak 31 Ocak 2025'e kadar yapılabilir hale geldi. Sisteme kaydolmak, taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına gerekli donanımların takılması için son tarih olarak belirlenen 31 Ocak'a kadar tamamlanmalı.

UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

UTTS Kaydı Nasıl Yapılır?

UTTS kaydının yapılabilmesi için, öncelikle sisteme giriş yapmak gerekiyor. Bu işlem için www.utts.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, taşıt sahiplerine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Bu kodla, Türkiye genelindeki Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne gidilerek, araçlara gerekli montaj yapılması sağlanıyor.

UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

Bireysel Araçlar için TTB Zorunlu mu?

Yeni düzenlemelere göre bireysel araçlarda Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, sistemden erken faydalanmak isteyen bireysel araç sahipleri, 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırarak 2024 fiyat avantajını elde edebilir.

UTTS başvuru kayıt nasıl yapılır? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı mı?

Montaj işlemleri, 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek olup, bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt harcamaları vergi indirimlerinde kullanılmaya devam edilecektir. 1-31 Ocak 2025 arasında kayıt yaptıranlar ise 2025 yılı fiyatlarıyla ödeme yapacaktır.

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