Optik illüzyon testi: Tek farklı sayıyı ne kadar hızlı bulabilirsin?

Bu optik illüzyon, özellikle desen tanıma ve detay algısını test etmek üzere tasarlandı. 278 sayısının oluşturduğu düzenli desen, beynin otomatik tanıma moduna geçmesine sebep oluyor. Bu durum, gözümüzün bu tekrar eden yapıyı bir süre sonra 'normal' kabul etmesine ve sapmaları fark etmesini zorlaştırıyor. Ancak sabır ve doğru bir strateji ile gizli olan sayıyı bulmak mümkün.