Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

2025 YKS Kılavuzunda Hangi Yeni Bölümler Var?

YÖK'ün 2025 yılı için hazırladığı tercih kılavuzunda, 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni yükseköğretim programı adayların tercihine sunuldu. Açılan bölümler, çağın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, iş gücü piyasasının dinamiklerine uygun şekilde tasarlandı. Geleceğin trendlerine yönelik açılan programlar bilişim, tarım, yeşil dönüşüm, sağlık ve sanayi gibi hızla gelişen sektörlerdeki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak geliştirildi.