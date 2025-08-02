Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları
2025 YKS tercih süreciyle birlikte üniversitelerde 27 yeni bölüm öğrencilerle buluşuyor. Yükseköğretim sistemine bu yıl yeni programlar dahil oluyor. 2025 YKS tercih kılavuzunda, geleceğin mesleklerine odaklanan farklı bölümler yer alıyor. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki 2025 YKS tercih kılavuzuna hangi bölümler eklendi? İşte ilk kez açılan programlar….
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 17:24