Viral Galeri Viral Liste Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

2025 YKS tercih süreciyle birlikte üniversitelerde 27 yeni bölüm öğrencilerle buluşuyor. Yükseköğretim sistemine bu yıl yeni programlar dahil oluyor. 2025 YKS tercih kılavuzunda, geleceğin mesleklerine odaklanan farklı bölümler yer alıyor. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki 2025 YKS tercih kılavuzuna hangi bölümler eklendi? İşte ilk kez açılan programlar….

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 17:24
Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, adaylara bu yıl yeni fırsatlar sunuyor. 2025 tercih kılavuzuna 27 yeni lisans ve ön lisans programları dahil edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2025 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan 27 üniversite programı merak ediliyor. İşte yeni açılan lisans ve ön lisans bölümleri…

Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

2025 YKS Kılavuzunda Hangi Yeni Bölümler Var?

YÖK'ün 2025 yılı için hazırladığı tercih kılavuzunda, 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni yükseköğretim programı adayların tercihine sunuldu. Açılan bölümler, çağın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, iş gücü piyasasının dinamiklerine uygun şekilde tasarlandı. Geleceğin trendlerine yönelik açılan programlar bilişim, tarım, yeşil dönüşüm, sağlık ve sanayi gibi hızla gelişen sektörlerdeki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak geliştirildi.

Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

Yeni Açılan Lisans Programları

Yeni açılan lisans programları arasında, tarımda dijitalleşme kapsamında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği", yeşil dönüşüm alanında ise "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" bölümleri bulunuyor.

Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

İlk Kez Açılan Ön Lisans Bölümleri

Tarım Alanında:

  • Dijital Tarım Teknolojileri
  • Akıllı Sera Teknolojileri
  • Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Sağlık Alanında:

  • Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
  • Tele-Sağlık Teknikerliği
  • Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

Yeşil Beceriler Alanında:

  • Akıllı Altyapılar Teknikerliği
  • Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
  • Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
  • Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
  • Karbon Yönetimi Teknikerliği
  • Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
  • Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
  • Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

Sanayi ve İşgücü Piyasalarında:

  • Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
  • Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri
  • Havacılık Elektroniği Teknolojileri
  • Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği
  • Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü
  • Talaşlı Üretim Teknikerliği
  • Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri
  • Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
  • Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği
Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları

Tercihler 13 Ağustos'a Kadar Devam Edecek

1 Ağustos'ta başlayan 2025 YKS tercih işlemleri 13 Ağustos 2025'e kadar devam edecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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