A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

A101 mağazalarında her hafta düzenli olarak yayımlanan "Haftanın Yıldızları" aktüel kataloğu, çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok dikkat çeken indirimler yer alıyor. A101'in sunduğu yeni kampanya listesi bütçe dostu alternatifler sunuyor. Peki A101'in 1-7 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte bu haftanın indirimli yıldız ürünleri ve aktüel katalog listesi…