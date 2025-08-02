A101'de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta
Tüketicilerin dört gözle beklediği A101 aktüel kataloğu satışta. Süt ürünlerinden bakliyata, kişisel bakımdan temel gıdaya kadar birçok ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki A101'in 1-7 Ağustos tarihli "Haftanın Yıldızları" kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte indirimli A101 aktüel katalog listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 16:01