Viral Galeri Viral Liste A101'de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

A101'de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

Tüketicilerin dört gözle beklediği A101 aktüel kataloğu satışta. Süt ürünlerinden bakliyata, kişisel bakımdan temel gıdaya kadar birçok ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki A101'in 1-7 Ağustos tarihli "Haftanın Yıldızları" kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte indirimli A101 aktüel katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 16:01
A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

A101 mağazalarında her hafta düzenli olarak yayımlanan "Haftanın Yıldızları" aktüel kataloğu, çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok dikkat çeken indirimler yer alıyor. A101'in sunduğu yeni kampanya listesi bütçe dostu alternatifler sunuyor. Peki A101'in 1-7 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte bu haftanın indirimli yıldız ürünleri ve aktüel katalog listesi…

A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

A101 1-7 AĞUSTOS HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1 L: 129 TL

Sütaş/İçim Kaşar Peyniri 500 g: 159 TL

Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 159 TL

Kaanlar/Sek Tereyağı 500 g: 185 TL

Namet Dana Sucuk 280 g: 145 TL

Birşah Yoğurt 3 kg: 109 TL

A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 185 TL

Yayla Tane Tane Pirinç 2 kg: 135 TL

Doğuş Gurme Çay 1 kg: 219 TL

Emotion / Fa/Blade / Blade Roll-On 50 ml: 75 TL

Toz Şeker 1 kg: 44,50 TL

Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml: 119,90 TL

ABC Konsantre Yumuşatıcı 1140 ml: 99 TL

A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 G (3XS-4XS): 99,50 TL

Papia BioCare/ Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li: 99,50 TL

A101’de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta

Ahir Üçgen Peynir 300 g: 70 TL

Ünal Eski Kaşar Peyniri 250 g 115 TL

Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 g: 99 TL

Pınar Dilimli Tost Peyniri 200 g: 85 TL

Maret Yöre Dana Uzun Sosis: 79,50 TL

Hun Tahin Helvası 500 g: 47 TL

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