Uçakta kara kutu nedir, nasıl çalışır? Kara kutu neden turuncu renkte? Uzmanı A Haber’de açıkladı
Uçak kazaları sonrasında tüm odak, olayın perde arkasını aydınlatabilecek kara kutuya çevrilir. Uçak kazalarının gizemini çözen kara kutunun çalışma prensibi ve neden turuncu renkte üretildiği merak ediliyor. Peki kara kutu uçakta tam olarak nerede bulunur ve içinde hangi bilgiler saklanır? A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askeri Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, kara kutuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:50