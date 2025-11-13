Viral Galeri Viral Liste Uçakta kara kutu nedir, nasıl çalışır? Kara kutu neden turuncu renkte? Uzmanı A Haber’de açıkladı

Uçak kazaları sonrasında tüm odak, olayın perde arkasını aydınlatabilecek kara kutuya çevrilir. Uçak kazalarının gizemini çözen kara kutunun çalışma prensibi ve neden turuncu renkte üretildiği merak ediliyor. Peki kara kutu uçakta tam olarak nerede bulunur ve içinde hangi bilgiler saklanır? A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askeri Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, kara kutuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:50
Gerçekte rengi parlak turuncu olan bu kritik cihaz, gökyüzünde olup bitenleri en güvenilir şekilde kaydeden tanık olarak görev yapar. Her anı, her sesi ve her teknik detayı hafızasına alan kara kutular, kazanın nasıl meydana geldiğini, son dakikalarda kokpitte yaşananları ve uçuş sırasında değişen verileri ortaya çıkarır. Peki kara kutu neden turuncu renktedir, nasıl çalışır? İşte merak edilen detaylar…

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan uçak kazasıyla ilgili önemli bir ilerleme sağlandı. Yapılan arama çalışmalarının ardından uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Bu cihazın incelenmesiyle kazanın nasıl gerçekleştiğine dair birçok soru işareti netlik kazanacak.

UÇAKTA KARA KUTU NEDİR?

Kara kutu, uçuş boyunca tüm kritik verileri kaydeden ve olası kazalarda sebepleri büyük ölçüde aydınlatan bir sistemdir. Genellikle uçağın kuyruk kısmına yerleştirilen cihaz, alüminyum ve paslanmaz çelikten üretilir. Aşırı sıcaklığa, çarpmalara ve patlamalara dayanacak şekilde tasarlanır. Suya düştüğünde yaklaşık 30 gün boyunca sinyal göndermeye devam eder.

KARA KUTU NEDEN TURUNCU RENKTE?

Kaza sonrası arama çalışmalarında hızla tespit edilebilmesi amacıyla parlak turuncu renkte tasarlanır. Uçuş kayıt cihazı, halk arasında taşıdığı "kara yazgı" çağrışımı nedeniyle "kara kutu" olarak biliniyor.

UÇAK KAZASININ SIRRI 27. DAKİKADA MI SAKLI?
Askeri Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, kara kutunun yalnızca teknik bir cihaz olmadığını, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. "Kara kutu, halkımız tarafından konulmuş, kara yazgıyı ortaya koyar. Kara yazgının çünkü neticede havacılık tarihi ölümle yazılmıştır ve bir kan ve ölümün ifadesi de Türk dilinde kara yazgı olarak ifade edilir." dedi.

