Karakutu kazanın nedenini aydınlatır mı? Uçak kazasının sırrı 27. dakikada mı saklı?

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanında çalışmalara devam ediyor. Karakutu bulundu ve Türkiye’de incelenecek. Karakutu uçuş anında tüm verileri kaydeder ve kaza nedenlerini büyük oranda aydınlatır. Uçağın kuyruk kısmında bulunur ve alüminyum ve paslanmaz çelikten üretilir. Binlerce derecelik sıcaklığa ve şiddetli çarpışmalara dayanıklı, suda 30 gün boyunca sinyal yayabilir. Kaza sonrasında kolayca fark edilip bulunabilmesi için turuncu renktedir. Uçağın önce kuyruk kısmı mı koptu? Havadaki 27. dakikadan sonra neler oldu? Uçak sinyal vermeden nasıl kayboldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

