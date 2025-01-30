Tüy problemi son buluyor! Evcil hayvan tüylerinden kurtulmanın en etkili yolları

Mobilyalarınızı Tüysüz Tutmanın Pratik Yolları



Kanepe ve koltuklarınıza yerleşen tüylerden kurtulmanın en etkili yollarından biri, elektrikli süpürgenizin fırçalı başlığını kullanmaktır. Daha derin bir temizlik için ise tüy toplayıcı eldivenler ile yüzeyi ovarak tüyleri tek bir noktada toplayabilirsiniz. Ayrıca özel evcil hayvan tüy temizleme fırçaları da oldukça etkili bir alternatiftir.