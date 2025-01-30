Optik illüzyon testi: Bu gizli 24’ü görebilir misin? Onu bulmak hiç kolay değil

Eğer saklı sayıyı henüz fark edemediyseniz, işte bazı ipuçları!

Görseli bir bütün olarak algılamaya odaklanın. Direkt olarak bir noktaya odaklanmak yerine tüm görseli tarayarak gizli detayları fark etmeye çalışın. Bazen uzaklaşmak veya ekranın parlaklığını ayarlamak fark yaratabilir. Bazen bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekebilir. Görseli ters çevirmek saklı detayları fark etmenize yardımcı olabilir.