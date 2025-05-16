Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

🌿 Endemik Türleriyle Dikkat Çekiyor

Kekova bölgesi yalnızca tarihi kalıntılarla değil, biyolojik çeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor. Bölgede 272 farklı bitki türü bulunurken bunlardan 26'sı endemik yapıdadır. 96 kuş türü, 20 memeli, 16 sürüngen ve 4 iki yaşamlı tür Kekova'nın doğal yaşamına ev sahipliği yapıyor. Daucus conchitae (Yabani Havuç - Endemik) ve Onopordum rhodense gibi Türkiye için yeni kaydedilen bitkiler bu bölgeden çıkmıştır.