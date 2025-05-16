Türkiye'nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…
Batık Şehir olarak adlandırılan Kekova Adası, su altındaki kalıntıları ve eşsiz doğasıyla yaz sezonunun en çok ilgi gören tatil rotalarından biri. Tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyüleyen bu bölgeyi, yazın akın akın ziyaret ediyorlar. Burada tarih, Akdeniz'in masmavi suları altında adeta canlanıyor. Endemik türleri ve doğasıyla dikkat çekiyor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:07