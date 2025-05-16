Viral Galeri Viral Liste Türkiye'nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

Türkiye'nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

Batık Şehir olarak adlandırılan Kekova Adası, su altındaki kalıntıları ve eşsiz doğasıyla yaz sezonunun en çok ilgi gören tatil rotalarından biri. Tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyüleyen bu bölgeyi, yazın akın akın ziyaret ediyorlar. Burada tarih, Akdeniz'in masmavi suları altında adeta canlanıyor. Endemik türleri ve doğasıyla dikkat çekiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:07
Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kekova, doğayla tarihin iç içe geçtiği, adeta zamanın durduğu bir bölge. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kekova, su altında yatan batık şehiri, zengin biyolojik çeşitliliği ve tarihi kalıntılarıyla adeta açık hava müzesi niteliği taşıyor.

Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

📍 Kekova Nerede?

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kekova, Üçağız, Kale (Demre) ve çevre köyleri kapsayan geniş bir bölge. Yaklaşık 260 km²'lik bir alana yayılan Kekova, Özel Çevre Koruma Bölgesi kıyısına bulunuyor. Sahip olduğu doğal güzelliklerle olduğu kadar tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

🏛️ Batık Şehir: Su Altında Saklı Tarih

Kekova Adası'nın kuzey kıyılarında yer alan Batık Şehir, MS 2. yüzyılda meydana gelen depremlerle deniz altında kalmış antik Simena kalıntılarından oluşur. Merdivenler, ev temelleri, amforalar ve kıyıya paralel uzanan rıhtımlar bugün hala suyun altında gözlemlenebilir. Bölgede yüzme ve demirleme yasak olsa da, kano ile yapılan geziler Batık Şehir'in eşsiz güzelliklerini görme imkanı sunar.

Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

🌊 Sakinlik, Doğa ve Mavi Yolculukların Vazgeçilmezi

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Kekova, mavilik ve çam ormanlarıyla çevrilidir. Tarım, balıkçılık ve zeytincilik bölge halkının başlıca geçim kaynakları arasında yer alır. Kekova, yat turizmi ve mavi yolculuk rotalarının en cazip duraklarından biridir. Sıcak Yarımadası ve Kekova Adası arasında kalan Ölüdeniz koyu, sakinliğiyle büyüleyen eşsiz bir doğa harikasıdır.

Türkiye’nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…

🌿 Endemik Türleriyle Dikkat Çekiyor

Kekova bölgesi yalnızca tarihi kalıntılarla değil, biyolojik çeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor. Bölgede 272 farklı bitki türü bulunurken bunlardan 26'sı endemik yapıdadır. 96 kuş türü, 20 memeli, 16 sürüngen ve 4 iki yaşamlı tür Kekova'nın doğal yaşamına ev sahipliği yapıyor. Daucus conchitae (Yabani Havuç - Endemik) ve Onopordum rhodense gibi Türkiye için yeni kaydedilen bitkiler bu bölgeden çıkmıştır.

SON DAKİKA