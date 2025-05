AÖF Final Sınavı Ne Zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak. Her öğrenci sadece sınav giriş belgesinde belirtilen derslerde ve saatlerde sınava katılabilecek. Her ders için 20 soru yöneltilirken, adaylara her sınav için 30 dakika süre tanınacak.