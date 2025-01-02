Türk kahvesi neden topaklanır? Bol köpüklü ve pürüzsüz Türk kahvesi yapmanın sırları

Türk Kahvesi Keyfinizi Topaklanma Gölgelemesin!

Cezveye eklenen kahve, su ve şeker yeterince karıştırılmazsa, pişirme sırasında topaklanma meydana gelir. Homojen bir karışım oluşturmak, pürüzsüz bir kıvam elde etmenin ilk adımıdır.

Türk kahvesinin köpüklü ve pürüzsüz olması için düşük ateşte pişirilmesi gerekir. Yüksek ateşte pişirme, kahvenin yanmasına ve topaklanmalara neden olur.

Taze ve ince öğütülmüş kahve kullanılmaması, topaklanmaya yol açabilir. Bu nedenle, kaliteli kahve tercih etmek çok önemlidir.