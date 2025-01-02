Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak Ocak ayı indirimlerine başladı. 01-06 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Bu dönemde, Tarım Kredi Marketlerde çok sayıda ürün, cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte 1-6 Ocak tarihleri arasındaki güncel indirimli ürünler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:39
Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2025 yılının ilk fırsatlarını raflarına taşıyor. 01-06 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride büyük indirimler dikkat çekiyor. Makarna çeşitleri, dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç duyulan ürünler, uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Tarım Kredi 01-06 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu

Solo Kağıt Havlu (Bambu 16'Lı) - 139,90 TL

Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Sleepy Extra Bebek Bezi Çeşitleri (Maxi, Junior, Midi) (4 Pakette 52 Adet) - 189,90 TL

Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

TK Donuk Dana Kıyma 400 G 147,60 TL

Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...

Luppo Sandviç Kek Çeşitleri (Kakaolu, Sade) (184 G) - 39,90 TL

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