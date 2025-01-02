Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak Ocak ayı indirimlerine başladı. 01-06 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Bu dönemde, Tarım Kredi Marketlerde çok sayıda ürün, cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte 1-6 Ocak tarihleri arasındaki güncel indirimli ürünler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:39