Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2025 yılının ilk fırsatlarını raflarına taşıyor. 01-06 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride büyük indirimler dikkat çekiyor. Makarna çeşitleri, dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç duyulan ürünler, uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.