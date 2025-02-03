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TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı açısından da kritik önem taşıyor. Ekonomistlerin beklentileri şekillenirken, ev sahibi ve kiracılar için de enflasyon oranları merak konusu. Peki ocak ayı enflasyon rakamları bugün saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:42
TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Aralık ayında yüzde 1,03 olarak kaydedilen enflasyonun ardından, gözler yeni verilerin belirleyeceği maaş zamları ve kira artış oranlarına çevrildi. Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun hangi seviyede gerçekleşeceğine dair tahminlerini paylaştı.

TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK tarafından duyurulan takvime göre ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veriler, hem memur ve emeklilerin enflasyon farkını hem de ev sahibi ve kiracılar için kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Ekonomistlerin Ocak Ayı Enflasyon Beklentisi

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, 20 ekonomistin ocak ayı için öngördüğü enflasyon ortalaması yüzde 4,29 seviyesinde. Ankette en düşük tahmin yüzde 3,75, en yüksek tahmin ise yüzde 5 olarak kaydedildi.

TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Bu tahminlere göre, yıllık enflasyonun bir önceki ay yüzde 44,38 seviyesindeyken ocak ayında yüzde 41,11'e gerilemesi bekleniyor.

TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

Ekonomistlerin ocak itibarıyla yaptığı değerlendirmelere göre, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27,58 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Aralık ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,03 artış göstermişti. Ocak ayı verileriyle birlikte, yılın geri kalanı için ekonomik beklentiler de netleşmeye başlayacak.

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