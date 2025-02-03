TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK tarafından duyurulan takvime göre ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veriler, hem memur ve emeklilerin enflasyon farkını hem de ev sahibi ve kiracılar için kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek.