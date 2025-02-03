TÜİK enflasyon oranları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
Ocak ayı enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı açısından da kritik önem taşıyor. Ekonomistlerin beklentileri şekillenirken, ev sahibi ve kiracılar için de enflasyon oranları merak konusu. Peki ocak ayı enflasyon rakamları bugün saat kaçta açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:42