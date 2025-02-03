Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri ve konut kira artış oranı yüzde kaç?
Şubat ayında kira artış oranı belli oluyor. Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşme yenileme d��neminde uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2025 Ocak ayı enflasyon verileri, kira artış oranının belirlenmesinde temel kriter olacak. Peki şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve kira artışı hesaplama yöntemi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:23