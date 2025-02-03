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Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri ve konut kira artış oranı yüzde kaç?

Şubat ayında kira artış oranı belli oluyor. Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşme yenileme d��neminde uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2025 Ocak ayı enflasyon verileri, kira artış oranının belirlenmesinde temel kriter olacak. Peki şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve kira artışı hesaplama yöntemi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:23
Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, uygulanacak zam oranını merak ediyor. Kira artışları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. 2025 Ocak enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte, şubat ayı kira zam oranı da netleşecek. Peki bu ay kira artışı yüzde kaç olacak?

Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Şubat ayı kira zam oranı, TÜFE verilerine göre belirlenecek ve 3 Şubat 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklanan enflasyon rakamları, kira artış hesaplamalarında referans alınarak, yeni dönemde uygulanacak oranı ortaya koyacak.

Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Ocak 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

Kira artış oranları, uzun bir süre boyunca fahiş artışlarla mücadele kapsamında yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kaldırıldı ve kira zamları yeniden TÜFE'ye endekslenmeye başladı.

Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Aralık 2024'te kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplanırken, Ocak 2025'te on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyen kiracılar, enflasyon verileri üzerinden belirlenen bu oranla zam yaptı.

Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Kira Artışı Nasıl Hesaplanıyor?

Geçmişte uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte, kira artışları tekrar enflasyon rakamlarına dayalı sistem üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı on iki aylık ortalama TÜFE oranı, kira zam oranının belirlenmesinde esas alınıyor.

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