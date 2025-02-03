Kira artış oranı hesaplama 2025 Şubat | Dükkan, iş yeri ve konut kira artış oranı yüzde kaç?

Aralık 2024'te kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplanırken, Ocak 2025'te on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyen kiracılar, enflasyon verileri üzerinden belirlenen bu oranla zam yaptı.