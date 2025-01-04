Viral Galeri Viral Liste Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de böyle fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan"

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de böyle fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan"

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından tüm gözler, son dönemlerde gerginlik yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Babası Ferdi Tayfur'un vefat haberinden sonra Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'u son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştığı görüldü. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2025 01:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 02:03
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerinin ve sanat camiasını yasa boğdu.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından tüm gözler, son dönemlerde gerginlik yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Eski eşinden açıklama gelse de kızı Tuğçe sessiz kalmıştı.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

FERDİ TAYFUR'UN KIZI GASİLHANE'DE FENALAŞTI! "AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'u son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştığı görüldü.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Ayrıca Tuğçe Tayfur'un gözyaşları içinde " ayırdınız beni babamdan" diyerek ağladığı görüldü.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ve sürekli babasının eski konserlerini izlediği ortaya çıkmıştı.

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