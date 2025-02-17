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Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Dünya Kediler Günü, her yıl 17 Şubat'ta kutlanırken bu özel günün adı sıkça Uluslararası Kedi Günü ile karıştırılmaktadır. Uluslararası Kedi Günü ise 8 Ağustos'ta dünya genelinde kutlanmaktadır. Kedilere olan sevgiyi pekiştiren bu özel gün her yıl farklı tarihlerde gerçekleşen etkinliklerle kedi dostlarının buluşma noktası oluyor. İşte, Dünya Kediler Günü'ne özel anlamlı mesajları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:47
Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Kedi severler için yılın en özel günlerinden biri olan Dünya Kediler Günü'nün tarihi sıkça karıştırılıyor. Peki Dünya Kediler Günü ne zaman kutlanıyor? Uluslararası Kedi Günü ile farkı ne? İşte kedilere adanmış bu özel günün hikayesi ve detayları...

Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Dünya Kediler Günü'nün Kökeni

Dünya Kediler Günü'nün tarihi 1990 yılına dayanıyor. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto adlı dergide bir çağrı yaparak okuyucularından Ulusal Kedi Günü için bir tarih belirlemelerini istedi. Bu çağrıya Oriella Del Col isimli okuyucu, 17 Şubat'ı önerdi ve kabul edilen tarih o günden itibaren birçok ülkede "Dünya Kediler Günü" olarak kutlanmaya başladı.

Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

8 Ağustos Mu, 17 Şubat Mı?

Dünya genelinde kedilere adanan tek bir gün yok. Avrupa'daki birçok ülkede 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak kabul edilirken, Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Bu özel gün, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından kedilerin haklarına dikkat çekmek amacıyla ilan edildi.

Farklı ülkelerde farklı tarihler de var. Örneğin:

Amerika Birleşik Devletleri: 29 Ekim
Rusya: 1 Mart
Japonya: 22 Şubat

Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Dünya Kediler Günü Nasıl Kutlanıyor?

Kedi severler, bu özel günü çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor. Kedileri ödüllendirmek, sosyal medyada sevimli kedi fotoğrafları paylaşmak, barınaklardaki kedilere yardım etmek ve sokak kedileri için mama bırakmak bu kutlamaların başında geliyor. Aynı zamanda, hayvan hakları ve refahı konularına dikkat çekmek için farkındalık kampanyaları düzenleniyor.

Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Dünya Kediler Günü Mesajları 🐾🎉

🐱 "Bugün, hayatımıza neşe katan minik dostlarımızın günü! Mırmırları eksik olmasın, patileri hep mutluluk getirsin. Dünya Kediler Günü kutlu olsun! 🐾💛"

🐾 "Gözleriyle konuşan, patileriyle kalbimize dokunan can dostlarımız... İyi ki varsınız! Bugün ve her gün bol sevgi, bol mama, bolca mutluluk sizinle olsun! 😻💖"

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