Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları

Kedi severler için yılın en özel günlerinden biri olan Dünya Kediler Günü'nün tarihi sıkça karıştırılıyor. Peki Dünya Kediler Günü ne zaman kutlanıyor? Uluslararası Kedi Günü ile farkı ne? İşte kedilere adanmış bu özel günün hikayesi ve detayları...