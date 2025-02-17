Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları
Dünya Kediler Günü, her yıl 17 Şubat'ta kutlanırken bu özel günün adı sıkça Uluslararası Kedi Günü ile karıştırılmaktadır. Uluslararası Kedi Günü ise 8 Ağustos'ta dünya genelinde kutlanmaktadır. Kedilere olan sevgiyi pekiştiren bu özel gün her yıl farklı tarihlerde gerçekleşen etkinliklerle kedi dostlarının buluşma noktası oluyor. İşte, Dünya Kediler Günü'ne özel anlamlı mesajları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:47