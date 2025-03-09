Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Türkçede bazı kelimeler okunduğu gibi yazılsa da bazen yazım kurallarının dışına çıkabilir. Bu durum dilde yanlış kullanımların artmasına neden olabilir. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan ve kafa karıştıran kelimelerden biri de "tıraş" kelimesidir. Birçok kişi bu kelimeyi "traş" şeklinde kullanmakta ancak doğru yazım konusunda önemli bir yanlışlık yapılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK) ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi