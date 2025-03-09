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Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Türkçede bazı kelimeler okunduğu gibi yazılsa da bazen yazım kurallarının dışına çıkabilir. Bu durum dilde yanlış kullanımların artmasına neden olabilir. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan ve kafa karıştıran kelimelerden biri de "tıraş" kelimesidir. Birçok kişi bu kelimeyi "traş" şeklinde kullanmakta ancak doğru yazım konusunda önemli bir yanlışlık yapılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK) ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:32
Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Türkçede bazı kelimelerin yazımında karışıklıklar olabiliyor. "Tıraş" kelimesi de bu tür yanlış kullanımlara en çok örnek olan kelimelerden biridir. Kimi insanlar bu kelimeyi "traş" şeklinde yazsa da, TDK'ya göre doğru yazım tıraştır.

Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Traş Şeklindeki Kullanım Yanlış

Bazı dil kullanıcıları, özellikle konuşma dilinde duydukları biçimleri yazıya dökerken yanlışlıkla "traş" yazabiliyorlar. Fakat TDK'ya göre, doğru yazım her zaman tıraş olmalıdır. Bu hatalı yazım birçok kişi tarafından fark edilmeden yapılmakta ve dilde yanlış bir algı yaratmaktadır. Kısacası "traş" yazımı dil bilgisel olarak doğru değildir.

Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Tıraş Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Tıraş kelimesinin doğru yazıldığından emin olduktan sonra, cümle içerisinde nasıl kullanıldığına da dikkat etmeliyiz. İşte doğru ve yanlış kullanım örnekleri:

Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Doğru kullanım:

Bebek o kadar ağladı ki, doğru düzgün tıraş edemedik.
(Bu cümlede "tıraş" kelimesi doğru kullanılmıştır.)

Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?

Yanlış kullanım:

Traş olmak için berbere gitmene gerek yok.
(Bu cümledeki "traş" kelimesi yanlıştır. Doğru yazım "tıraş" olmalıdır.)

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