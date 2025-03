135 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları ve getirileri yatırımcıların gündemine oturdu. İşte 135 bin TL için 32 günlük vadede sunulan güncel faiz oranları ve net kazançlar:

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 4.929,53 TL

Vade Sonu Tutar: 139.929,53 TL