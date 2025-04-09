Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis'e geldi mi?
Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan 32 maddelik Karayolları Trafik Kanunu değişikliği taslağını duyurdu. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e sunulacak ve kabul edilmesi halinde birçok kuralda önemli değişiklikler yapılacak. Yeni taslakla birlikte trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:26