Viral Galeri Viral Liste Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis'e geldi mi?

Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis'e geldi mi?

Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan 32 maddelik Karayolları Trafik Kanunu değişikliği taslağını duyurdu. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e sunulacak ve kabul edilmesi halinde birçok kuralda önemli değişiklikler yapılacak. Yeni taslakla birlikte trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:26
Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

İçişleri Bakanlığı, trafikteki kural ihlallerini önlemek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin hazırlanan 32 maddelik taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Bu kapsamda trafik güvenliğini artırmaya yönelik birçok yeni düzenleme yapılması bekleniyor. Bakan Ali Yerlikaya, taslağın kabul edilmesinin ardından trafikteki caydırıcılığın daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

Bakan Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Açıklamaları

Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşan Bakan Yerlikaya, denetimlerin arttırılması ve trafik kurallarına uyulmasının sağlanmasıyla, kazaların ciddi oranda azalacağını belirtti.

Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

Yerlikaya, "Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki; denetimlerimiz arttıkça ve kural ihlallerine yönelik caydırıcılık güçlendikçe, trafik kazaları daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

Hangi Kurallar Değişecek?

Trafik kanununda yapılacak değişikliklerin ayrıntıları henüz netleşmiş değil. Ancak Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre taslak Meclis'e sunulduktan sonra detaylar açıklığa kavuşacak. Trafik ihlallerine yönelik caydırıcılığın artırılması ve kazaların azaltılması amacıyla kapsamlı düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

Makas Atma Cezaları Sertleşiyor

Bakan Yerlikaya, özellikle "makas atma" adı verilen tehlikeli sürüş davranışıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. İçişleri Bakanlığı, Ocak ve Şubat 2025 arasında, makas atma nedeniyle 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Makas atmanın yol açtığı kazaların önlenmesi için idari yaptırımların artırılacağı ve sürücü belgesinin geri alınması gibi tedbirlerin hayata geçirileceği bildirildi.

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