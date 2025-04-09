Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis’e geldi mi?

Makas Atma Cezaları Sertleşiyor

Bakan Yerlikaya, özellikle "makas atma" adı verilen tehlikeli sürüş davranışıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. İçişleri Bakanlığı, Ocak ve Şubat 2025 arasında, makas atma nedeniyle 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Makas atmanın yol açtığı kazaların önlenmesi için idari yaptırımların artırılacağı ve sürücü belgesinin geri alınması gibi tedbirlerin hayata geçirileceği bildirildi.