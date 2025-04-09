Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusundaki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon'da sağanak yağış ve yer yer kar yağışlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceğine dikkat çekilirken, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, hava durumu güncellemelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

