Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde başlayacak yerel kuvvetli yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Gece boyunca etkisini sürdürecek yağışların, perşembe sabah saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:13
Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Türkiye nisan ayının ortasına yaklaşırken kıştan kalma soğuklar ve yağışlarla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusundaki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıya göre Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon'da sağanak yağış ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusundaki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon'da sağanak yağış ve yer yer kar yağışlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceğine dikkat çekilirken, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, hava durumu güncellemelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Uzman isimden kritik açıklama: Soğuklar geçici ama etkili

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede soğuk havanın yurdun batısından doğusuna doğru ilerlediğine dikkat çekti. "Soğuk hava Marmara'yı etkisi altına aldı ve doğuya doğru ilerliyor. Hafta sonuna kadar sürecek bir soğuk hava dalgası içindeyiz. Bu sadece bir, iki günlük bir serinlik değil" dedi.

Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

İstanbul'a aralıklı yağış geliyor

İstanbul için de kısa vadede aralıklı yağış beklentisi olduğunu söyleyen Tek, "Yarın yağış geliyor, perşembe günü kısa süreli bir duraklama olacak, ardından cuma yeniden yağış bekleniyor. Bu geçişli hava düzeni hafta sonuna kadar sürecek," ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak

Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Adil Tek'in verdiği bilgilere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. "Pazartesiden itibaren sıcak bir hava dalgası geliyor. Özellikle 17-20 Nisan arasında sıcaklıklar tavan yapacak. Yer yer 20 ila 25 dereceyi görebiliriz. Bahar havası kendini daha net hissettirecek." dedi.

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