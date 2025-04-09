Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak
İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde başlayacak yerel kuvvetli yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Gece boyunca etkisini sürdürecek yağışların, perşembe sabah saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:13