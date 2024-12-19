TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

TOKİ Arsa Satışı Nerede Yapılacak?

Açık artırma ile arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi katılım sağlanabiliyor. TOKİ arsa satışının yapılacağı adresler şöyle:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

Dikkat: Bazı arsaların üzerinde irtifak hakkı, şüyu, yola terk gibi şerhler bulunabiliyor. Bu nedenle, ihaleye katılmadan önce arsanın niteliklerinin dikkatle incelenmesi gerekiyor.