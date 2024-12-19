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TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde arsa satma kararı aldı. 51 ilde toplam 607 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. Hem fiziki hem de çevrimiçi katılım imkanı bulunan bu satışlar, yatırım yapmayı planlayan herkes için dikkat çekiyor. İşte arsa satışlarıyla ilgili detaylar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:26
TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

24-25 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile 51 ilde toplam 607 arsa yeni sahiplerini bekliyor. Arsalar, yüzde 25 peşin ve 24 ay vadeli ödeme planıyla satışa sunulacak. Fiyatların 90 bin TL'den başladığı bu gayrimenkul fırsatı, 2 gün sürecek. Peki TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? İşte katılma şartları ve detaylar…

TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

Hangi İllerde Arsa Satılıyor? Katılım Şartları Neler?

Açık artırma 2 gün sürecek. Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına katılım teminatı yatırmaları gerekiyor.

24 Aralık 2024'te saat 10:30'da başlayacak ihalede satışa çıkacak iller: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 tarihinde saat 10:30'da başlayacak ihalede satışa çıkacak iller: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

İstanbul'da Hangi Bölgeler Satışa Sunuluyor?

İstanbul'da dikkat çeken arsalar arasında Fikirtepe sosyal ve kültürel tesis alanları, Suadiye Marmaray Durağı çevresi, Sefaköy ve Arnavutköy Haraççı'da çevreyoluna cepheli bölgeler satışa sunuluyor.

TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

TOKİ Arsa Satışı Nerede Yapılacak?

Açık artırma ile arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi katılım sağlanabiliyor. TOKİ arsa satışının yapılacağı adresler şöyle:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

Dikkat: Bazı arsaların üzerinde irtifak hakkı, şüyu, yola terk gibi şerhler bulunabiliyor. Bu nedenle, ihaleye katılmadan önce arsanın niteliklerinin dikkatle incelenmesi gerekiyor.

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