TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor

Hangi İllerde Arsa Satılıyor? Katılım Şartları Neler?
Açık artırma 2 gün sürecek. Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına katılım teminatı yatırmaları gerekiyor.
24 Aralık 2024'te saat 10:30'da başlayacak ihalede satışa çıkacak iller: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 tarihinde saat 10:30'da başlayacak ihalede satışa çıkacak iller: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.