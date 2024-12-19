Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025'te en az...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücreti karara bağlamak üzere bugün üçüncü kez toplanıyor. Toplantıda, ilk ücret teklifinin masaya gelmesi beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın işverenlere yönelik çağrısı ve taraflardan gelen son açıklamalar zam beklentilerinde yeni bir yön belirledi. İşte toplantıda öne çıkan rakamlar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:37