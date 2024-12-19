Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Bir Araya Geldi

Toplantı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Başkanlar Kurulu'nu topladı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili sürecin son günlerinde her zaman olduğu gibi Başkanlar Kurulumuz toplandı. Tüm genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız ve ardından bakanlıkta yapılacak toplantıya katılacağız" dedi.

Ağar, toplantıda bir rakam açıklanmaması durumunda TÜRK-İŞ'in kendi teklifini sunup sunmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şartlar ortada. Geçim koşulları belli. Kamuoyunun güven duymadığı enflasyon rakamları ortada. Biz üzerimize düşeni yapacağız."