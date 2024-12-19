Viral Galeri Viral Liste Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025'te en az...

Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025'te en az...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücreti karara bağlamak üzere bugün üçüncü kez toplanıyor. Toplantıda, ilk ücret teklifinin masaya gelmesi beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın işverenlere yönelik çağrısı ve taraflardan gelen son açıklamalar zam beklentilerinde yeni bir yön belirledi. İşte toplantıda öne çıkan rakamlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:37
Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.30'da üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda ilk ücret teklifinin açıklanması beklenirken, öncesinde yapılan açıklamalar asgari ücret zammına yönelik senaryolarda değişikliklere yol açtı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun toplanmasıyla hareketlenen süreçte, milyonlarca çalışan yeni ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte gündeme yansıyan rakamlar ve zam beklentilerine dair son gelişmeler...

Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

İlk Rakam Bugün Açıklanabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla üçüncü kez toplanıyor. Saat 11.30'da başlaması planlanan toplantıda, yeni asgari ücrete ilişkin ilk rakamın telaffuz edilmesi bekleniyor. Daha önceki iki toplantıda net bir rakama ulaşılamazken, bugünkü görüşmelerde sürecin somut bir aşamaya geçmesi öngörülüyor.

Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Bir Araya Geldi

Toplantı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Başkanlar Kurulu'nu topladı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili sürecin son günlerinde her zaman olduğu gibi Başkanlar Kurulumuz toplandı. Tüm genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız ve ardından bakanlıkta yapılacak toplantıya katılacağız" dedi.

Ağar, toplantıda bir rakam açıklanmaması durumunda TÜRK-İŞ'in kendi teklifini sunup sunmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şartlar ortada. Geçim koşulları belli. Kamuoyunun güven duymadığı enflasyon rakamları ortada. Biz üzerimize düşeni yapacağız."

Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dengeli Bir Artış Önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret artışlarının geçmiş yıllardaki etkilerini hatırlatarak, çalışanların enflasyona ezdirilmediğini vurguladı. Yılmaz, "2022'de asgari ücrete yüzde 94,6, 2023'te ise yüzde 107,3 oranında artış yaptık. 2024'ün başında bu oran yüzde 49,1 oldu. Bu artışlar, emeğin milli gelirden aldığı payı artırmaya yönelik önemli adımlardı" dedi.

Yılmaz, asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesinin, küçük işletmelerin ve emek yoğun sektörlerin korunması açısından kritik olduğunu belirterek, "Verimliliği artırarak ve rekabet gücümüzü yükselterek çalışanlarımızın refahını sürdürülebilir bir zeminde artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025’te en az...

Bakan Işıkhan: "Artık Teklif Bekliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun üçüncü toplantısına kendisinin başkanlık edeceğini duyurdu. TBMM'de basın mensuplarına konuşan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerinden artık somut bir teklif beklediklerini ifade etti.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra başkanlarımızla tekrar değerlendirme yapacağız ve önümüzdeki hafta neticelendirmeyi planlıyoruz. Ancak önce üçüncü toplantımızı gerçekleştirelim, ondan sonraki sürece bakarız" dedi.

SON DAKİKA