TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı 

🔹 19 Şubat 2025 Çarşamba – Saat: 10.30
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş
🔹 20 Şubat 2025 Perşembe – Saat: 10.30
Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova
🔹 21 Şubat 2025 Cuma – Saat: 10.30
Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman