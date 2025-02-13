TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı 

TOKİ 2025 yılı için yeni bir arsa satışı duyurusu yaptı. Yatırım yapmak veya kendi mülküne sahip olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu satış kapsamında, 50 ilde toplam 834 arsa açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım ve daha birçok farklı kullanım amacına uygun nitelikteki arsalar, cazip ödeme seçenekleriyle alıcılara sunulacak.