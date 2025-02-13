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TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belirlenen takvim çerçevesinde 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleşecek satışlarda, alıcılara ödeme kolaylıkları ve indirim imkanları da sağlanacak. Peki TOKİ arsa satışları ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:32
TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

TOKİ 2025 yılı için yeni bir arsa satışı duyurusu yaptı. Yatırım yapmak veya kendi mülküne sahip olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu satış kapsamında, 50 ilde toplam 834 arsa açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım ve daha birçok farklı kullanım amacına uygun nitelikteki arsalar, cazip ödeme seçenekleriyle alıcılara sunulacak.

TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

TOKİ Arsa Satışı Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?
Müzayedeler 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek olup, isteyen katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

Satışların düzenleneceği adresler:

📍 İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
📍 Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

🔹 19 Şubat 2025 Çarşamba – Saat: 10.30
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş

🔹 20 Şubat 2025 Perşembe – Saat: 10.30
Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova

🔹 21 Şubat 2025 Cuma – Saat: 10.30
Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman

TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

Ödeme Seçenekleri ve Peşin Alımlara Özel İndirim

TOKİ, arsa alacak vatandaşlara iki farklı ödeme seçeneği sunuyor:

✅ %25 Peşin - 48 Ay Vade:

ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %12,5 olarak uygulanacak.
Yıllık ÜFE artışı en fazla %25 olacak.

✅ %40 Peşin - 36 Ay Vade:

ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %7,5 olarak uygulanacak.
Yıllık ÜFE artışı en fazla %15 olacak.

TOKİ 834 arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

Peşin alımlarda %15 indirim avantajı

TOKİ'nin sunduğu bu ödeme planları, vatandaşlara esneklik sağlarken, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunuyor. Satışa çıkarılacak arsalar arasında konut, ticaret, sanayi, sağlık, eğitim, turizm ve tarım alanları gibi çeşitli kullanım alanlarına uygun araziler bulunuyor.

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