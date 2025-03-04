TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

TOKİ, 33 İlde 454 İş Yeri Satışları Başladı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 33 ilde toplamda 454 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Yatırım yapmak ve kendi işini kurmak isteyenler, yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile iş yeri sahibi olabilecek. Açık artırma detayları ve başvuru şartları belli oldu.
Açık artırmada satışa çıkacak iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.