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TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, konut sahibi olma hayali kuran binlerce kişi için umut olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede, uygun fiyat ve avantajlı ödeme koşulları ile konut satışı yapılacak. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve detaylarını araştırıyor. Yeni ihale takvimini merak ediyor. Peki TOKİ başvuru tarihleri belli oldu mu, şartlar neler? İşte Sosyal Konut başvurularında son durum…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:37
TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak duyurulan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 81 ilde modern, çevre dostu ve yatay mimariye uygun konutlar inşa edilecek. İnşaa edilen konutlar, düşük gelirli vatandaşların rahatça sahip olabileceği uygun fiyat ve vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

İhale Tarihleri Belli Oldu

250 Bin Sosyal Konut Projesi'ndeki tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada yaptığım paylaşımda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi için kesin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru şartları ve tarihleri belli olduğunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama yapılacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

İhale Tarihlerini Görüntülemek İçin Tıklayınız.

TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

TOKİ, 33 İlde 454 İş Yeri Satışları Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 33 ilde toplamda 454 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Yatırım yapmak ve kendi işini kurmak isteyenler, yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile iş yeri sahibi olabilecek. Açık artırma detayları ve başvuru şartları belli oldu.

Açık artırmada satışa çıkacak iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.

TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?

Açık Artırma Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Katılımcılar, fiziksel olarak açık artırmaya dahil olabileceği gibi, online olarak da www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden teklif verebilecekler.

TOKİ Satış Şartnamesi İçin Tıklayınız.

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