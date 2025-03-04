Viral Galeri Viral Liste Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis'e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?

Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis'e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?

Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni teşvik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde 2000 model ve daha eski araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Peki hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek ve hangi araçlar kapsam dahilinde olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:44
Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Otomotiv sektörünü ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren hurda teşviki düzenlemesiyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifi, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya teslim eden vatandaşlara, sıfır kilometre araç alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesini öngörüyor. Peki bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Hangi araçlar teşvik kapsamına alınacak?

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TE
Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Hurda Teşviki Meclis'ten Geçti mi?

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifi, geçtiğimiz aylarda Meclis'e sunuldu. ÖTV Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren bu teklif, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik etmeyi ve çevre dostu yeni nesil araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor.

Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Ancak teklif henüz yasalaşmış değil. TBMM'de görüşülmeyi bekleyen düzenleme kabul edilirse, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine, belirli şartlar altında ÖTV'siz yeni araç alma hakkı tanınacak.

Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Teşvikten Kimler Yararlanabilecek?

Meclis'te kabul edilmesi halinde teşvikten, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar yararlanabilecek. Teklifin gerekçesinde, Türkiye'deki araç yaş ortalamasının yüksek olduğuna dikkat çekilerek, eski araçların trafik güvenliği ve çevresel etkileri açısından risk taşıdığı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ülkede trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık dörtte biri 21 yaşından büyük.

Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Eski araçların kullanımı, bakım ve onarım maliyetlerini artırırken aynı zamanda çevre kirliliği ve akaryakıt israfına neden oluyor. Bu yüzden 25 yaş üstü araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem bireysel hem de ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olarak görülüyor.

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