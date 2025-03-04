Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV’siz hangi araçlar alınabilir?

Eski araçların kullanımı, bakım ve onarım maliyetlerini artırırken aynı zamanda çevre kirliliği ve akaryakıt israfına neden oluyor. Bu yüzden 25 yaş üstü araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem bireysel hem de ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olarak görülüyor.