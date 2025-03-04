Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis'e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?
Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni teşvik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde 2000 model ve daha eski araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Peki hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek ve hangi araçlar kapsam dahilinde olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:44