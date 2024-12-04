Viral Galeri Viral Liste TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı tiplerdeki konutlar için başvuru tarihleri ve şartları, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ'nin sunduğu fırsatlar ve ödeme kolaylıkları ile ilgili en güncel gelişmeleri haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:32
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

250 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan ihaleler, konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşı heyecanlandırırken, başvuru tarihleri ve ödeme planına dair detaylar da merakla bekleniyor. İşte, TOKİ'nin 250 bin konut projesi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların başlayacağı tarihler henüz açıklanmadı. Projeye başvuru şartları ise konut tipi ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Adayların, başvurularını yapmadan önce TOKİ'nin duyurularını takip etmeleri önemli.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ 250 Bin Konut Projesi Ödeme Planı

Ödeme planı, TOKİ'nin 250 bin konut projesi başvuruları başladığında netleşecek. Konutlar için uygulanacak ödeme seçenekleri ve vade süreleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. TOKİ, genellikle düşük faiz oranları ve uygun ödeme vadeleriyle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Bu nedenle başvuracak vatandaşların ödeme planını dikkatle incelemeleri gerekecek.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ 250 Bin Konut İhale Tarihleri

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesinin ihale süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. 7 Kasım'da başlayan ihale süreci, Haziran 2025'e kadar devam edecek. İhaleler, Türkiye genelinde 70 ilde yapılacak 165 bin 55 konut için gerçekleştirilecek. Bu projede yer alan konutlar arasında, özellikle büyük şehirlerdeki projeler dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde yeni konutlar inşa edilecek.

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TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ Konutları Nerelere Yapılacak?

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçeleri – 48 bin 416 konut
Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçeleri – 13 bin 646 konut
İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçeleri – 11 bin 325 konut
Antalya: Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçeleri – 6 bin 799 konut
Aydın: Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçeleri – 682 konut

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