TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

TOKİ Konutları Nerelere Yapılacak?
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçeleri – 48 bin 416 konut
Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçeleri – 13 bin 646 konut
İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçeleri – 11 bin 325 konut
Antalya: Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçeleri – 6 bin 799 konut
Aydın: Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçeleri – 682 konut