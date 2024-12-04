TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut projesi şartları neler? 1+1, 2+1, 3+1 daireler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı tiplerdeki konutlar için başvuru tarihleri ve şartları, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ'nin sunduğu fırsatlar ve ödeme kolaylıkları ile ilgili en güncel gelişmeleri haberimizde...