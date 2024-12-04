Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

Holding, dışarıdan ihtişamlı görünen bir ailenin karanlık sırlarını ve plaza dünyasının parıltılı yüzünün ardındaki çatışmaları konu alıyor. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın aileye dahil olmasıyla birlikte dengeler alt üst oluyor. Onun gelişiyle ailenin geçmişindeki sırlar gün yüzüne çıkarken, acımasız bir taht kavgası başlıyor. Bu zorlu süreçte Aydan, kendi değerleri ve aşkı arasında kalıyor. Güç ve para uğruna yaşanan mücadele, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor.