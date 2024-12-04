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Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

ATV'nin yeni dizisi Holding, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Dram ve gerilim türündeki bu dizi, aile içi entrikalar, ihanetler ve güç mücadeleleriyle dolu senaryosuyla şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. Peki, Holding gerçek bir hikayeden mi esinlendi? Oyuncular kimler ve çekimler nerede yapıldı? İşte yeni dizi ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:04
Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

Holding, dışarıdan ihtişamlı görünen bir ailenin karanlık sırlarını ve plaza dünyasının parıltılı yüzünün ardındaki çatışmaları konu alıyor. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın aileye dahil olmasıyla birlikte dengeler alt üst oluyor. Onun gelişiyle ailenin geçmişindeki sırlar gün yüzüne çıkarken, acımasız bir taht kavgası başlıyor. Bu zorlu süreçte Aydan, kendi değerleri ve aşkı arasında kalıyor. Güç ve para uğruna yaşanan mücadele, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor.

Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

Holding Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Yapımcılığını Limon Yapım'dan Hayri Aslan'ın üstlendiği dizi, senaryosunda gerçek hayatların gerçek hikayesine yer verecek. Gerilim ve drama unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayan dizi izleyicilere özgün bir senaryo vaat ediyor. Ayda, taht kavgasında kendi değerleri üzerinde mi ilerleyecek yoksa güç ve para hırsının etkisinde mi kalacak? İzleyiciler, dışarıdan pırıltılı görünen ancak içerisinde taht kavgalarının, ihanetlerin ve sırların hüküm sürdüğü diziyle gerilim dolu bir yolculuğa çıkacak.

Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizi, 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler ve Melisa Döngel gibi yetenekli isimler yer alıyor. Ayrıca Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi güçlü oyuncular da kadroda bulunuyor.

Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları

Çekim Mekanları Neresi?

Holding dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleşiyor. Detaylı çekim yerleri hakkında ise henüz ayrıntılı bilgi yer almıyor.

Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları
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