Holding dizisi gerçek hayattan esinlenen bir hikaye mi? Oyuncu kadrosu ve çekim mekanları
ATV'nin yeni dizisi Holding, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Dram ve gerilim türündeki bu dizi, aile içi entrikalar, ihanetler ve güç mücadeleleriyle dolu senaryosuyla şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. Peki, Holding gerçek bir hikayeden mi esinlendi? Oyuncular kimler ve çekimler nerede yapıldı? İşte yeni dizi ile ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:04