Viral Galeri Viral Liste Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı içerisinde ülke genelinde görevlendirmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan binlerce aday, noter huzurunda yapılan kura çekimini takip ediyor. Peki OGM 2025 işçi alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte isim listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:14
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 4.500 işçi alımına dair kura çekimi süreci başladı. Türkiye genelinde binlerce adayın merakla beklediği noter huzurundaki kura çekimleri, 27 Mart itibarıyla illere göre gerçekleştiriliyor. Kuraya katılan adaylar, süreci canlı olarak takip edebiliyor. Peki OGM kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte OGM kura sonuçları isim listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?


OGM 27 Mart Perşembe (bugün) 4.500 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimleri başladı. Kura çekimi, başvuru yapılan illerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlükleri tarafından canlı yayınla takip edilebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Kura çekimlerinin ardından sonuçları her bölge müdürlüğünün kendi internet sitesinde ilan edilecek. Her pozisyon için kura sonucunda belirlenen adaylar, ilgili kadronun dört katı kadar olacak şekilde sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, yerleştirme için belirlenen şehirlerde görevlendirilecek. Kura sonuçlarının duyuralarına dair bilgileri OGM'nin resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

OGM Resmi Sitesi İçin Tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

OGM 4.500 Kişilik Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar


Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve kadro sayıları şu şekildedir:

Orman İşçisi: 3.105 kişi

Arazöz Şoförü: 812 kişi

Dozer Operatörü: 160 kişi

Greyder Operatörü: 233 kişi

Ekskavatör Operatörü: 122 kişi

İş Makinesi Operatörü: 36 kişi

Traktör Operatörü: 32 kişi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Hangi İllerde En Fazla Alım Yapılacak?


OGM'nin 4.500 işçi alımı kapsamında en fazla alım yapılacak iller açıklandı. İşte en çok işçi alınacak bazı iller:

Antalya: 407 kişi

Muğla: 325 kişi

İzmir: 226 kişi

Balıkesir: 200 kişi

Mersin: 200 kişi

Denizli: 174 kişi

Aydın: 153 kişi

Bursa: 146 kişi

Hatay: 143 kişi

Adana: 142 kişi

İstanbul: 92 kişi

Kastamonu: 102 kişi

SON DAKİKA