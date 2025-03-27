Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı içerisinde ülke genelinde görevlendirmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan binlerce aday, noter huzurunda yapılan kura çekimini takip ediyor. Peki OGM 2025 işçi alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte isim listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:14