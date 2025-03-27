Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi

Kura çekimlerinin ardından sonuçları her bölge müdürlüğünün kendi internet sitesinde ilan edilecek. Her pozisyon için kura sonucunda belirlenen adaylar, ilgili kadronun dört katı kadar olacak şekilde sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, yerleştirme için belirlenen şehirlerde görevlendirilecek. Kura sonuçlarının duyuralarına dair bilgileri OGM'nin resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

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