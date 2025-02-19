Tarım Kredi'de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan ayına özel bir broşür yayınlayarak, 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak fırsatları sundu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken market, süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Peki Ramazan ayı boyunca geçerli olan bu fırsatlarda hangi ürünler yer alıyor ve indirimli mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:47