Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Tarım Kredi'de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan ayına özel bir broşür yayınlayarak, 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak fırsatları sundu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken market, süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Peki Ramazan ayı boyunca geçerli olan bu fırsatlarda hangi ürünler yer alıyor ve indirimli mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:47
Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif, Ramazan ayına özel indirimli ürünlerini duyurdu. Ramazan Kolisinin yanı sıra, ayçiçek yağı, çay, nohut, domates salçası, kırmızı mercimek ve burgu makarna gibi birçok temel gıda ürünü, 19 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. İşte bu dönemde geçerli olan Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinin listesi…

Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

TARIM KREDİ KOOPERATİF RAMAZAN KATALOĞU

Limonata 22,90 TL

Şerbet 21,90 TL

Limonata Karadut Aromalı 24.90 TL

Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Çay 515,00 TL

Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Sucuk 75,00 TL

10'lu Organik Yumurta 79,00 TL

Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Tam Yağlı Peynir 140,90 TL

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