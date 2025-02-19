Tarım Kredi’de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif, Ramazan ayına özel indirimli ürünlerini duyurdu. Ramazan Kolisinin yanı sıra, ayçiçek yağı, çay, nohut, domates salçası, kırmızı mercimek ve burgu makarna gibi birçok temel gıda ürünü, 19 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. İşte bu dönemde geçerli olan Tarım Kredi Kooperatif ürünlerinin listesi…