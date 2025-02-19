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Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Bekçi alımları birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce adayın gözü Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek açıklamalarda. Çarşı ve Mahalle bekçisi alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS puanı olmayanlar için de bekçi olarak çalışma imkanı bulunuyor. İŞKUR aracılığıyla duyurulan bekçi alımı ilanlarında KPSS şartı aranmıyor. İşte bekçi alımları ve başvuru şartları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:24
Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

2025 yılı itibarıyla bekçi alımına dair araştırmalar arttı. Kamu kurumunda çalışmak isteyen binlerce aday bu sene bekçi alımlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu yapmak isteyenler PA ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Peki bu yıl bekçi alımları yapılacak mı? İşte merak edilenler…

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Bekçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman sorusu binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2024 yılında bekçi alımları yapılmıştı. 2025 yılında bekçi alımlarına dair araştırmalar ise yoğunluk kazandı. Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurusunda bulunmak isteyenlerin gözü yeni dönem bekçi alımı duyurularına kilitlenmiş durumda! Henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılına dair bir başvuru tarihi açıklanmış değil.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak

Başvurulan il sınırları içinde son bir yıl veya daha fazla süreyle ikamet etmiş olmak

Askerlik görevini bitirmiş olmak

Başvuru tarihinden önce 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis cezalarından veya zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne uygun sağlık koşullarını taşımak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımları Başladı

İŞKUR, İstanbul ve Tekirdağ'da istihdam edilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi ilanlarını yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla duyurulan bekçi alımı ilanlarında KPSS şartı aranmıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi ilanlarının yanı sıra birçok İnşaat/İşyeri Bekçisi alımları da yer alıyor. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları…

Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Başvuru Şartları

Yayınlanan ilanlarda, her şirketin kendi belirlediği özel şartlar bulunuyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi ilanlarında genel olarak aranan nitelikler ise şu şekilde yer alıyor.

Sorumluluk bilincine sahip olmak

İletişim ve ifade yeteneği güçlü olmak

Görevin gerektirdiği zihinsel ve bedensel yeterliliklere sahip olmak

Sorun çözme becerisine sahip olmak

Vardiyalı çalışma sistemine uyum göstermek

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız.

İŞKUR İnşaat/İşyeri Bekçisi Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız.

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