Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak

Başvurulan il sınırları içinde son bir yıl veya daha fazla süreyle ikamet etmiş olmak

Askerlik görevini bitirmiş olmak

Başvuru tarihinden önce 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis cezalarından veya zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne uygun sağlık koşullarını taşımak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak