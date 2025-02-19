Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli

Başvuru Şartları Neler?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak
Başvurulan il sınırları içinde son bir yıl veya daha fazla süreyle ikamet etmiş olmak
Askerlik görevini bitirmiş olmak
Başvuru tarihinden önce 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis cezalarından veya zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne uygun sağlık koşullarını taşımak
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak