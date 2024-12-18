Tarım Kredi'de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 17-23 Aralık tarihleri arasında yayımladığı aktüel kataloğunda binlerce ürünü raflarında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve diğer kategorilerdeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Çay, toz deterjan, kağıt havlu, sucuk, piliç döner, yüzey temizleme havlusu ve süt ürünleri bu haftanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi