Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

Tarım Kredi'de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 17-23 Aralık tarihleri arasında yayımladığı aktüel kataloğunda binlerce ürünü raflarında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve diğer kategorilerdeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Çay, toz deterjan, kağıt havlu, sucuk, piliç döner, yüzey temizleme havlusu ve süt ürünleri bu haftanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 08:24
Tarım Kredi’de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, binlerce ürününde gerçekleştirdiği fiyat düşüşleriyle dikkat çekiyor. Çay, kahve, sucuk, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, müşterilere önemli fırsatlar sunuyor. İşte bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market'te yer alan fırsatlar...

Tarım Kredi’de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

Asperox Sparx buluşık makinesi kapsülü 60'lı 9 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında 239.90 TL'ye satışta

Tarım Kredi’de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

17 - 23 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ

TK KÜVET FERMENTE DANA KANGAL SUCUK (KG)
569,99 TL

Tarım Kredi’de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

TK ANADOLU OSMANCIK PIRINÇ (5 KG)
220,00 TL

Tarım Kredi’de Büyük Aralık İndirimi Başladı! Tavuk 74 TL, Karadeniz Çay 142.90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 209.90 TL...

SOLO TUVALET KAĞIDI BAMBU (40'LI)
209,90 TL

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