Viral Galeri Viral Liste 1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen prim indirimi düzenlemesi, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısının gündeminde. Bakkal, kasap, berber gibi küçük esnaflar ve çiftçi Bağ-Kur'lular, prim gün sayısındaki indirimden yararlanacak. Yapılacak iyileştirmeler, emeklilik yaşı ve prim şartlarını daha erişilebilir hale getirecek. Peki prim şartları nasıl değişecek? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:54
1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Bağ-Kur sigortalılarının uzun süredir beklediği prim indirimiyle ilgili yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmeye hazırlanıyor. 2008'de yapılan sosyal güvenlik reformuyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmişti. Ancak kurumlar arası norm birliği halen sağlanabilmiş değil. Yeni düzenlemenin, özellikle küçük esnaf ve çiftçilere yönelik önemli avantajlar sunması bekleniyor.

1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Şartları

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, çalışanların emeklilik şartları, prim yatırdıkları kuruma ve işe giriş tarihine göre belirleniyor. İşte mevcut durum:

SSK: 1999 öncesinde emeklilik için gerekli prim gün sayısı 5000-5975 arasında değişiyor. Bu tarih sonrasında 7000 gün, 2008'den itibaren ise kadın ve erkek için 7200 gün şartı aranıyor.

Emekli Sandığı: Kadınlar için 7200 gün (20 yıl), erkekler için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor.

Bağ-Kur: 1999 öncesinde kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olan prim şartı, sonrasında kadın ve erkek için eşitlenerek 9000 gün olarak uygulanıyor.

1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Son Yedi Yıl Kuralı

Farklı kurumlarda prim ödemesi olanların emeklilik hakkı, son yedi yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son yedi yılda hangi kurumda daha fazla prim yatırılmışsa, o kurumun emeklilik şartları uygulanıyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu kural değişiyor. Onlarda tüm çalışma hayatındaki prim ödemeleri dikkate alınıyor.

1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Yeni Düzenlemenin Detayları

Prim indirimi düzenlemesi, özellikle 1 milyon küçük esnaf ve çiftçiyi ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e indirilecek. Bu değişiklik, hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olacak.

1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Kimler Yararlanacak?

Basit usulde vergilendirilen bakkal, kasap, berber ve terzi gibi küçük esnafların yanı sıra çiftçi Bağ-Kur'u olanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak kapsama ilişkin nihai karar, yasa teklifinin detaylarının belirlenmesiyle netleşecek.

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