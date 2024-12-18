1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen prim indirimi düzenlemesi, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısının gündeminde. Bakkal, kasap, berber gibi küçük esnaflar ve çiftçi Bağ-Kur'lular, prim gün sayısındaki indirimden yararlanacak. Yapılacak iyileştirmeler, emeklilik yaşı ve prim şartlarını daha erişilebilir hale getirecek. Peki prim şartları nasıl değişecek? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:54