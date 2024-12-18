1999 öncesi SGK girişi olana prim-gün tablosu yenilendi! 48 49 50 51 yaşla erken emeklilik hesabı

Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Şartları

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, çalışanların emeklilik şartları, prim yatırdıkları kuruma ve işe giriş tarihine göre belirleniyor. İşte mevcut durum:

SSK: 1999 öncesinde emeklilik için gerekli prim gün sayısı 5000-5975 arasında değişiyor. Bu tarih sonrasında 7000 gün, 2008'den itibaren ise kadın ve erkek için 7200 gün şartı aranıyor.

Emekli Sandığı: Kadınlar için 7200 gün (20 yıl), erkekler için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor.

Bağ-Kur: 1999 öncesinde kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olan prim şartı, sonrasında kadın ve erkek için eşitlenerek 9000 gün olarak uygulanıyor.