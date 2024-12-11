Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60'lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Tarım Kredi'de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60'lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 16 Aralık 2024'e kadar sürecek "Aldıkça Aldıran Ürünler" kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimlerin yer aldığı kampanyada, sucuktan yoğurda, sabundan mercimeğe pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:35
Tarım Kredi’de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60’lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, gıda alışverişlerinde bütçe dostu çözümler sunmaya devam ediyor. Bu hafta, temel gıda ürünlerinde uygulanan indirim kampanyası sayesinde tüketiciler, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alma fırsatı buluyor. İşte 16 Aralık'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında sunulan fırsat ürünleri...

Tarım Kredi’de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60’lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Dev Havlu Rulo: 31,90 TL

Tarım Kredi’de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60’lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

TK İlk Hasat Çay: 154,90 TL

Tarım Kredi’de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60’lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

TK Osmancık Pirinç: 134,90 TL

Tarım Kredi’de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60’lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Bergama Tulum Peyniri: 115 TL

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