Tarım Kredi'de ALDIKÇA ALDIRAN İNDİRİM 11-16 Aralık | 60'lı bulaşık makinesi kapsülü 239,90 TL, 1 kilo çay 154.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 16 Aralık 2024'e kadar sürecek "Aldıkça Aldıran Ürünler" kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimlerin yer aldığı kampanyada, sucuktan yoğurda, sabundan mercimeğe pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.