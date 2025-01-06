SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

12.500 TL'lik Maaş Tabanı Yükseliyor

Şu anda, Türkiye'deki 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı ise 10 bin 800 TL ve altında. Son yapılan zammın ardından, maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler, 12 bin 500 TL'ye ulaşan maaş almayı sürdürecek.