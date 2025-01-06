Viral Galeri Viral Liste SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

2025 yılı itibariyle emekli vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Hükümet en düşük emekli maaşlarını artırmak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına başladı. Bu adım, milyonlarca emekli için yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir fırsat yaratacak. Peki en düşük emekli maaşları ne kadar artacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:22
SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

2025 yılı itibariyle milyonlarca emekli vatandaşın gözü özellikle en düşük emekli maaşındaki zam oranına çevrilmiş durumda. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenleme hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Peki bu düzenleme neleri kapsayacak? İşte merak edilen detaylar…

SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

Yeni Düzenleme İçin Düğmeye Basıldı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 15,75 oranında maaş zammı alırken, gözler en düşük emekli maaşındaki düzenlemeye çevrildi. Şu an için 12 bin 500 TL olan bu maaşın, yasal bir düzenleme ile arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin bu konuda çalışmalara başladığını ve Ocak ayı içinde bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük emekli maaşlarının artırılacağına dair sinyal verdi. Bakan, enflasyon oranları belirlendikten sonra bu konuda ekonomi koordinasyon kurulunda bir çalışma yapılabileceğini vurguladı. Hükümet yetkilileri, emekli maaşlarının sadece enflasyon artışıyla değil, aynı zamanda refah payı eklemeleriyle de yükseltilebileceğini belirtiyor.

SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

12.500 TL'lik Maaş Tabanı Yükseliyor

Şu anda, Türkiye'deki 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı ise 10 bin 800 TL ve altında. Son yapılan zammın ardından, maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler, 12 bin 500 TL'ye ulaşan maaş almayı sürdürecek.

SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...

Güncel maaş artışlar, sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçileri, BAĞ-KUR'lu esnaf ve tarım işçilerini de kapsıyor. 2008 sonrası emekli olan bir işçinin maaşı, yüzde 15,75'lik artışla 5 bin 923 TL'ye, BAĞ-KUR'lu bir esnafın maaşı ise 6 bin 311 TL'ye yükseldi. Bu emekliler de 12 bin 500 TL'lik taban maaşı almaya devam edecek.

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