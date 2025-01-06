SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşına REFAH ZAMMI! 15.000 TL taban aylık yolda: SGK girişi 2008 öncesi ve sonrasına...
2025 yılı itibariyle emekli vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Hükümet en düşük emekli maaşlarını artırmak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına başladı. Bu adım, milyonlarca emekli için yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir fırsat yaratacak. Peki en düşük emekli maaşları ne kadar artacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:22