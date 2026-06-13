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Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İnci Taneleri finalinin ardından soluğu Köyceğiz'de alan Yılmaz Erdoğan, bu kez oğlu Rodin ile paylaştığı kareyle dikkat çekti. 16 yaşındaki Rodin'in yeni saç tarzı, futbolcu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 1

Türk televizyon ve sinema tarihinin en üretken isimlerinden biri olan Yılmaz Erdoğan, onlarca yıllık kariyerine sığdırdığı efsanevi projelerin ardından şimdilerde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 2

KÖYCEĞİZ'DE HUZURLU YAŞAM

Hem ekranların "Azem Yücedağ"ı hem de Köyceğiz'in huzurlu atmosferinin sakinlerinden biri olan Erdoğan, yaşam tarzıyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.

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Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 3

Uzun süredir vaktinin önemli bir bölümünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, doğa ve toprakla iç içe geçiren Erdoğan, burada sürdürdüğü sakin hayatına kısa bir mola vererek oğlu Rodin ile Kanada'ya gitti. 2006 yılında evlendiği Belçim Bilgin ile 2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan'ın, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin Erdoğan ile olan samimi pozu hayranlarından tam not aldı.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 4

KANADA'DA MİLLİ GURUR!

Vancouver'da çekilen fotoğrafta, geçtiğimiz yıl profesyonel futbolcu olma kararı aldığını açıklayan 16 yaşındaki Rodin'in üzerindeki ay-yıldızlı milli takım spor kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 5

"ICARDİ'NİN İZİNDEN GİDİYOR"

Sosyal medyada hızla yayılan karede, Rodin Erdoğan'ın imaj değişikliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çeken genç Erdoğan, Galatasaray'da başarılara imza atan Mauro Icardi'ye benzetildi. Rodin'in bu yeni tarzı, hayranları tarafından "Icardi'nin izinden gidiyor" ve "Tam bir futbolcu tarzı" şeklinde yorumlandı.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 6

HEDEFİ FUTBOLCU OLMAK

Uzun süredir kameralar karşısında görünmeyen Rodin, geçen yıl Belçim Bilgin'in rol aldığı filmin galasına katılmış ve anne-babasıyla ilgili sorular üzerine "İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum. İkisiyle de gurur duyuyorum" diye konuşmuştu.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 7

Rodin Erdoğan, kariyer planıyla ilgili sorulara "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını vermişti.

Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi 8

Annesinin "B planında oyunculuk olabilir" sözleri üzerine de "Anne-babamla değil, kendim olarak bir yerde ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum" demişti.

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