Siyah saçlarından eser kalmadı! Yılmaz Erdoğan'ın oğluna "Icardi" benzetmesi

İnci Taneleri finalinin ardından soluğu Köyceğiz'de alan Yılmaz Erdoğan, bu kez oğlu Rodin ile paylaştığı kareyle dikkat çekti. 16 yaşındaki Rodin'in yeni saç tarzı, futbolcu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Türk televizyon ve sinema tarihinin en üretken isimlerinden biri olan Yılmaz Erdoğan, onlarca yıllık kariyerine sığdırdığı efsanevi projelerin ardından şimdilerde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

KÖYCEĞİZ'DE HUZURLU YAŞAM Hem ekranların "Azem Yücedağ"ı hem de Köyceğiz'in huzurlu atmosferinin sakinlerinden biri olan Erdoğan, yaşam tarzıyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKTI! ÇİFTLİKTEN İLK KARELER...

Uzun süredir vaktinin önemli bir bölümünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, doğa ve toprakla iç içe geçiren Erdoğan, burada sürdürdüğü sakin hayatına kısa bir mola vererek oğlu Rodin ile Kanada'ya gitti. 2006 yılında evlendiği Belçim Bilgin ile 2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan'ın, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin Erdoğan ile olan samimi pozu hayranlarından tam not aldı.

KANADA'DA MİLLİ GURUR! Vancouver'da çekilen fotoğrafta, geçtiğimiz yıl profesyonel futbolcu olma kararı aldığını açıklayan 16 yaşındaki Rodin'in üzerindeki ay-yıldızlı milli takım spor kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.