Sinekleri bu yöntemle uzaklaştıranlar rahat bir yaz geçiriyor! Evdeki sineklerden kurtulmanın yolları

En Sık Görülen Sinek Türleri ve Tehlikeleri

Southern Living'e göre, evlerde en sık karşılaşılan sinek türleri yalnızca rahatsız edici birer haşere değil, ciddi sağlık tehditleri taşıyan mikropların da taşıyıcısı olabilir. Bu sinek türlerini tanımak, hem etkili mücadele hem de ev hijyenini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. İşte en sık karşılaşılan türler…