Kişilik testi: İlk önce ne görüyorsunuz - Tavşan mı Kartal mı? Cevap en derin güvensizliğinizi ortaya koyuyor

Tavşanı İlk Gördüyseniz...

Rutin ve konfor alanı size güven veriyor. Derinlerde bir yerde, hayatın sunduğu maceralara karşı özlem duyuyorsunuz. Her gün aynı döngüyü yaşamak sizi rahat hissettirse de, yeni deneyimlerin kapısını aralamak istiyorsunuz. Yine de bu değişim düşüncesi sizi korkutuyor.