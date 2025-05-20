Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı

İlk Adım Temizlik ve Aydınlatmalar

Sineklerle mücadelede ilk adım, onların yaşam alanlarını sınırlandırmaktır. Sinekleri uzaklatırmanın en etkili yollarından biri alanı temiz tutmaktır. Yere düşen kırıntılar, evi saran yemek kokuları, çöp torbaları sinekler için cazip edici bir alan olabilir.

Sinekleri mıknatıs gibi çeken diğer bir unsur ise aydınlatmalardır. Bahçe, balkon, teras, veranda gibi açık alanlarda bir araya geldiğinizde ışıkları kısık ayarda tutarak, beyaz yerine sarı ampuller kullanarak sivrisinekleri alandan uzaklaştırabilirsiniz.