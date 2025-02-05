Simpsonlar yine mi bildi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...
The Simpsons, yıllardır geleceği önceden tahmin etmesiyle adından söz ettiren bir animasyon dizisi. Şaşırtıcı öngörüleriyle her zaman dikkatleri üzerine çekti. Siyasi olaylardan teknolojik gelişmelere, küresel krizlerden sıra dışı icatlara kadar birçok kehaneti gerçeğe dönüştü. Peki 2025 yılı için hangi çarpıcı öngörülerde bulundu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:02