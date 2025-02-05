Simpsonlar yine mi bildi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

Yapay Zeka Robotları Kontrolü Ele Mi Geçiriyor?

The Simpsons'ın Treehouse of Horror özel bölümlerinden birinde, Bart komaya giriyor ve ailesi onu bir yapay zeka robotuyla değiştiriyor. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de, günümüzde yapay zeka ve robot teknolojilerinin hızla gelişmesi bu senaryoyu pek de imkansız kılmıyor.

Artık yapay zeka, iletişimden iş gücüne, hatta gündelik ev işlerine kadar hayatın her alanında aktif rol oynuyor. Yol tarifi almaktan müşteri hizmetlerine, otomasyon sistemlerinden akıllı asistanlara kadar pek çok alanda insan gücünün yerini yapay zeka alıyor.