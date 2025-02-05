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Simpsonlar yine mi bildi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

The Simpsons, yıllardır geleceği önceden tahmin etmesiyle adından söz ettiren bir animasyon dizisi. Şaşırtıcı öngörüleriyle her zaman dikkatleri üzerine çekti. Siyasi olaylardan teknolojik gelişmelere, küresel krizlerden sıra dışı icatlara kadar birçok kehaneti gerçeğe dönüştü. Peki 2025 yılı için hangi çarpıcı öngörülerde bulundu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:02
Simpsonlar yine bildi mi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

Uzun yıllardır popüler kültürün en çok konuşulan yapımlarından biri olan Simpsonlar, geleceğe yönelik öngörüleri ve şaşırtıcı tahminleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte birçok olayı ürkütücü bir doğrulukla öngördü. Daha önce ABD başkanlık seçimleri, yapay zeka teknolojileri, pandemi gibi büyük olayları doğru tahmin etmesiyle büyük yankı uyandırdı. Şimdi ise gözler, Simpsonlar'ın 2025 yılı için öngördüğü olaylara çevrildi.

Simpsonlar yine bildi mi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

3. Dünya Savaşı Kapıda mı?

Dizinin 1987 yılında yayınlanan kısa bir bölümünde, Homer gece yarısı uyanıp ailesine 3. Dünya Savaşı'nın başladığını söyler. O günden bu yana dünya birçok kriz yaşadı. Ancak Rusya ve diğer küresel güçler arasındaki artan gerilim, bu öngörüyü daha da korkutucu hale getiriyor.

Simpsonlar yine bildi mi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

Sanal Gerçeklik Sınırları Zorluyor

The Simpsons, sanal gerçekliğin hayatımızda büyük bir yer edineceğini öngörmüştü. 2016'da yayınlanan bir bölümde Bay Burns, Simpsons ailesinin sanal versiyonlarını oluşturmuştu. Günümüzde metaverse, VR ve yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, sahte ailelerin ve dijital kimliklerin gündelik hayatın bir parçası olabileceği düşünülüyor.

Simpsonlar yine bildi mi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

Donald Trump Yeniden Başkan

Dizinin 2000 yılında yayınlanan Bart to the Future adlı bölümünde, Donald Trump'ın başkan olacağı tahmin edilmişti. O zamanlar bir iş adamı olan Trump, yıllar sonra gerçekten başkan oldu. 2024 seçimleri sonrası Donald Trump yeniden seçimleri kazandı. Simpsons kehanetleri bir kez daha doğru çıktı.

Simpsonlar yine bildi mi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...

Yapay Zeka Robotları Kontrolü Ele Mi Geçiriyor?

The Simpsons'ın Treehouse of Horror özel bölümlerinden birinde, Bart komaya giriyor ve ailesi onu bir yapay zeka robotuyla değiştiriyor. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de, günümüzde yapay zeka ve robot teknolojilerinin hızla gelişmesi bu senaryoyu pek de imkansız kılmıyor.

Artık yapay zeka, iletişimden iş gücüne, hatta gündelik ev işlerine kadar hayatın her alanında aktif rol oynuyor. Yol tarifi almaktan müşteri hizmetlerine, otomasyon sistemlerinden akıllı asistanlara kadar pek çok alanda insan gücünün yerini yapay zeka alıyor.

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